Verkoopsters evolueren naar personal shoppers

Door de opkomst van e-commerce en het veranderde koopgedrag is het meer dan ooit de consument die aan het stuur zit. Winkelketens moeten zichzelf heruitvinden om aan de gewijzigde verwachtingen te blijven voldoen. Retailers trachten tegengewicht te bieden door te gaan voor meer beleving en persoonlijke service en dat zorgt ook voor een veranderende jobinhoud.

Bij de bekende modeketen e5 heeft het onder meer geleid tot het in het leven roepen van personal shoppers. Praktisch komt het erop neer dat klanten de personal shopper reserveren in de winkel of via een online agenda op de website van e5. De personal shopper staat dan op de dag van de afspraak een uur ter beschikking van de klant om hem/haar met raad en daad bij te staan in de zoektocht naar een gepaste outfit.

Uitdaging

De e5 vertrouwt hiervoor op de ervaring van de eigen medewerkers die een aantal specifieke tips & tricks aangeleerd krijgen. Voor de verkoopsters zorgt het voor een nieuwe uitdaging.

“Als personal shopper haal je nog meer voldoening uit je job”, beaamt Annick Vaes (48). De ervaren rot in het vak is sinds een tweetal maanden aan de slag in de e5-winkel in Lier en is laaiend enthousiast over haar nieuwe job.

De dame was voordien meer dan twintig jaar werkzaam in een winkel van dure merk- en sportkleding, maar moest na het faillissement op zoek naar een nieuwe werkgever. “Ik ervoer al meteen dat het op mijn leeftijd niet meer zo evident is. Maar er was nog iets anders dat mij enige angst inboezemde. Ik was een heel persoonlijke aanpak gewoon. Die dure merkkleding vereiste dat. Je moest klanten kunnen uitleggen waarom die jas 1.000 euro kost. In kledingketens daarentegen ligt dat over het algemeen anders. Klanten kunnen er vrij hun gang gaan en indien gewenst een verkoopster aanspreken, niet andersom”, vertelt ze.

Advies

“Toen ik bij e5 terecht kwam en hoorde over de vernieuwende aanpak met de personal shoppers sprak me dat meteen aan. Niettemin begon ik met een klein hartje uit vrees té enthousiast te zijn”, kan Annick er nu om lachen. “Maar het is een enorme meevaller. De combinatie van puur verkopen en de uren als personal shopper zorgen voor een goede afwisseling en geven een meerwaarde aan de job. We merken dat veel mensen toch nog behoefte hebben aan advies en ondersteuning bij het winkelen. Omdat ze niet goed weten wat bij hen past, de durf niet hebben om iets nieuws te proberen of bijvoorbeeld omdat ze naar een feest moeten. Als personal shopper kan ik mij volop uitleven in mijn passie en haal ik nog meer voldoening uit mijn job. Het is mij op het lijf geschreven”, glundert de verkoopster.

“Alles verloopt ook op een heel losse manier”, gaat ze voort. “We drinken met de klant samen eerst een koffietje om hen op hun gemak te stellen en een gesprek te voeren om te zien wat de verwachtingen zijn. Daarna trekken we de winkel in om een rondgang te maken en stukken te kiezen. Het komt erop neer dat wij de klant een uur lang al onze aandacht en alle mogelijke assistentie geven. Zo is er ook een aparte paskamer zodat we ongestoord kunnen werken”, verduidelijkt Annick.

>

>

>