Kortenberg - Een vrachtwagen met oplegger heeft vrijdag grote ravage veroorzaakt langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg (Vlaams-Brabant). De truck begon plots te slingeren over de weg, ramde een tiental wagens en reed dan letterlijk een bankkantoor binnen. Een meisje van twee jaar is omgekomen, haar vader vecht nog voor zijn leven. Ze werden geraakt door een auto die werd weggekatapulteerd. Uit het eerste onderzoek blijkt dat er geen remsporen gevonden zijn van de vrachtwagen.

De ravage langs de drukke Leuvensesteenweg in Kortenberg was groot nadat iets over tien uur vrijdagochtend een zware vrachtwagen, geladen met een graafmachine, zowat alles had meegenomen wat zijn pad kruiste. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Maar de truck met oplegger moet alleszins snel gereden hebben. Want tussen de plaats waar het gevaarte een eerste wagen raakte en het bankkantoor van ING waar hij tot stilstand kwam, ligt ongeveer honderd meter. Getuigen zeggen zelfs dat hij al eerder een wagen raakte, maar dat wordt nog onderzocht.

LEES OOK. Yvette zag hoe vrachtwagen zich in bankkantoor ramde: “Ontsnapt aan het ergste”

Peuter overleden

Voor de 2-jarige Jade Ben Ammar uit het naburige Meerbeek kon geen hulp meer baten, zo bevestigde de burgemeester van Kortenberg op het middaguur tijdens een persconferentie. Het kind zat in een buggy die door haar papa werd geduwd. Ze waren vlak bij het bankkantoor, aan de overkant van de straat, toen ze werden geraakt door een weggekatapulteerde wagen. De vader, Hicham Ben Ammar, van het kind is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij vecht nog altijd voor zijn leven. De man verloor bij het ongeval een been.

Nadat de truck, van een bedrijf in Riemst, eerst verschillende geparkeerde wagens had geramd, boorde hij zich letterlijk in een bankkantoor van ING. Daar werd een klant gewond. Het personeel van de bank bleef ongedeerd. Maar de schade aan het gebouw is enorm.

“Ik zag de selfbankautomaat letterlijk op me afkomen”, zegt bankbediende Christel Sonck. “We hoorden een enorme klap, daarna was er een gigantische stofwolk en ging het alarm af. We beseften niet wat er gebeurd was.”

Volgens getuigen week de vrachtwagen, die uit de richting van Zaventem kwam, plots om een nog onduidelijke reden van zijn baan af. Wat volgde wat een vreselijk lawaai van ijzer op ijzer. Auto’s werden meters ver meegesleurd en bleven totaal verhakkeld in het midden van de straat staan. Gelukkig stonden de meesten voertuigen geparkeerd en zat er niemand in. Anders was het menselijk leed zonder twijfel nog veel groter geweest.

Buurtbewoner Stef Ryckmans zat op het moment van de feiten thuis in zijn appartement: “Ik hoorde een knal en zag een rookpluim, net of er een gasontploffing gebeurd was. Ik ben meteen naar beneden gegaan, maar had dat beter niet gedaan. Ik zag het overleden kindje liggen. Een beeld dat voor de rest van mijn op mijn netvlies gebrand zal staan.”

“De vrachtwagenchauffeur zat lange tijd gekneld in zijn stuurcabine maar is intussen bevrijd en raakte uiteindelijk slechts lichtgewond. Hij wordt zo snel mogelijk verhoord”, zegt de politiecommissaris.

Er wordt uitgegaan van een ongeval. Een van de mogelijke oorzaken is dat de chauffeur onwel is geworden. Maar ook de remmen zullen onderzocht worden. Het parket van Leuven heeft een deskundige aangesteld.

(lees verder onder de foto’s)

De ravage is enorm Foto: BLG/Ruben De Keyzer

Foto: Ruben De Keyzer

Bankkantoor geramd

De takelwerken zullen nog geruime tijd in beslag nemen, want de vrachtwagen moet uit het gebouw worden getrokken. Daarna moet het bankkantoor wellicht worden gestut.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: Ruben De Keyzer

Foto: BELGA

Wegomleiding

Omwille van het verkeersongeval blijft de Leuvensesteenweg voorlopig afgesloten tussen de Hofstraat en de Stationsstraat. Dat meldt het gemeentebestuur. Het doorgaand verkeer komende van Brussel dient om te rijden via de E40 of de Mechelsesteenweg in Nossegem. Doorgaand verkeer uit de richting van Leuven rijdt om via de E40 of de Stationsstraat in Kortenberg.

Lokaal verkeer voor het noordelijk deel van Kortenberg dient de Stationsstraat (komende van Leuven) of de Hofstraat (uit Brussel) te nemen. Wie naar het zuidelijk deel van de gemeente wil, raakt ter plaatse via de Minneveldstraat (komende van Leuven) of via de Hoogveldstraat (uit Brussel).

Uit respect voor de getroffen families last het gemeentebestuur van Kortenberg de opendeurdag van de gemeente en het Welzijnshuis van zondag 6 mei af.

Foto: Ruben De Keyzer

Foto: BELGA