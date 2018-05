Het grote nieuws van Coucke: elf toptalenten weerstaan lokroep uit buitenland en tekenen contract op Anderlecht

Anderlecht kondigde mysterieus op Twitter aan dat Marc Coucke vandaag met “goed nieuws voor alle paars-witte fans” zou uitpakken. Dat lokte uiteraard veel volk naar Anderlecht, waar de (glunderende) voorzitter de verzamelde pers te woord stond samen met manager Luc Devroe en jeugdcoördinator Jean kindermans. “Ik heb jullie bijeen geroepen om belangrijk nieuws voor de toekomst van RSCA mee te delen”, aldus Coucke. “De afgelopen weken en dagen ondertekenden elf jeugdinternationals hun contract bij paars-wit, ondanks de lokroep uit het buitenland.”

“In Youth we trust”, verkondigde Marc Coucke. “De jeugdopleiding is een prioriteit voor ons, want de jeugd heeft de toekomst. Daarom investeren we volop in deze jonge beloftevolle spelers, die ook erg gegeerd waren door Europese topclubs die hen probeerden te verleiden met grote middelen waar wij niet tegenop kunnen.”

“We hebben een zeer beloftevolle lichting U17, bouwjaar 2001-2002, met veel potentieel. De situatie is echter niet evident. Pas vanaf 16 jaar kunnen ze bij ons een profcontract tekenen en vanaf 14-15 jaar bij buitenlandse clubs. De grootste talenten op Neerpede worden dan ook vanaf 13 jaar gestalkt door buitenlandse clubs, makelaars en familie. Daarom kan ik met veel trots melden dat elf jeugdinternationales tegen alle verwachtingen allemaal een nieuw contract hebben getekend bij paars-wit.”

“Het is uiteindelijk toch de bedoeling dat er drie à vier tot in de A-kern geraken”, besloot Coucke. “Daarnaast is de kans reëel dat er toekomstige Rode Duivels uitkomen. Een deel van hen zit immers nu al met de nationale U17 op het EK in Engeland.”

Jeremy Doku Foto: pn

Onder meer Liverpool vist achter het net

De namen van de elf jongens die hun eerste profcontract op Anderlecht tekenden zijn:

Jeremy Doku, Mathis Suray, Anouar Ait El Hadj, Lucas Lissens, Halim Timassi, Killian Sardella, Loic Masscho, Chris Kalulika, Yari Verschaeren, Antoine Colassin en Zacarias Antonio.

De grootste naam is die van Jeremy Doku, die het hof werd gemaakt door onder meer Liverpool.

“Ze kiezen voor sportief project in plaats van het grote geld”

“Het gaat hier om allemaal jeugdinternationals die liever voor het sportief project van RSCA kiezen dan louter voor het geld, dat is zeker een goeie zaak”, trad sportief manager Luc Devroe zijn voorzitter bij. “Ik wil dan ook hun ouders en omgevingen bedanken voor het vertrouwen dat ook zij in de club stellen. Vooral in het geval van Doku is er met veel geld gezwaaid en aan die wedloop doen wij niet mee. Wij hebben een realistisch plan: het eerste doel voor deze jongeren is om over achttien maanden mee op stage te gaan.”



Ook voor hoofd jeugdopleidingen Jean Kindermans en zijn team betekent dit een beloning voor het goede werk dat op het opleidingscentrum geleverd wordt. “Deze jongens zijn stuk voor stuk talenten die we al jaren kennen en kneden. Ze zijn vertrouwd zijn met onze duidelijke visie en ons opleidingsmodel. Ik ben erg blij dat ze ervoor gekozen hebben om hun opleiding hier in Neerpede verder te zetten. Zij staan nu voor de zeer moeilijke maar tegelijkertijd ook erg mooie opdracht om door te groeien van jong talent naar profvoetballer.”

