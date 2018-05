LIVE. Volg hier de persconferenties van Hein Vanhaezebrouck en Ivan Leko voor Club Brugge-Anderlecht

Club Brugge kan zondag een nieuwe reuzenstap zetten richting titel. Het moet dan wel voorbij Anderlecht. Coaches Ivan Leko (Club, 14u) en Hein Vanhaezebrouck (Anderlecht, 13u15) geven vandaag al een woordje uitleg over topper.

Volg Club Brugge-Anderlecht zondag live om 14u30

Met nog vier speeldagen te gaan telt Club nog een voorsprong van vijf punten op de eerste achtervolger en kan dus mits winst een definitieve stap richting landstitel zetten. Voor paars-wit komt het er dus vooral op aan niet te verliezen in West-Vlaanderen.

Marc Coucke: “Club Brugge is favoriet”

“De tweede plaats is voor ons zeer belangrijk”, gaf Anderlecht-voorzitter Marc Coucke vrijdag al toe. “Een puntje zou dus mooi zijn. Iedereen weer dat Club de ploeg van het seizoen is: ze hebben veel voorsprong genomen, maar tegelijkertijd ook nagelaten om die nog uit te breiden. Daarnaast stel ik vast dat wij met steeds meer vertrouwen spelen. Maar niemand weet het. Wie had twee maanden geleden gedacht dat Club-Anderlecht toch weer de beslissende topper zou zijn?”

Foto: Photo News

Als de troepen van Ivan Leko ook tegen Anderlecht hun ijzersterke thuisreputatie waarmaken, kan het vijftiende kampioenschap voor Club zondag omstreeks 16u15 quasi binnen zijn. Een driepunter volgende week donderdag in Charleroi staat dan sowieso gelijk aan de titel.

Bij een draw of een zege van paars-wit zet Club de champagne best nog niet koud. Zelfs Standard, voorlopig dé ploeg van Play-off I, kan dan nog een rol gaan spelen. Als de Rouches zondagavond (18u) voor eigen publiek de overwinning pakken tegen KRC Genk, is ook de bekerwinnaar nog niet uitgeteld.