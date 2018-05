Twee scheepswrakken uit negentiende eeuw gevonden tijdens zoektocht naar vermiste vlucht MH370

Tijdens de officiële zoektocht naar de vermiste vlucht MH370 van Malaysia Airlines werden twee eeuwenoude scheepswrakken gelokaliseerd. Dat melden onderzoekers aan de BBC.

Beide schepen zouden al in 2015 ontdekt zijn op de bodem van de Indische Oceaan, zo’n 2.300 kilometer voor de westkust van Australië. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om twee koopvaardijschepen die eind negentiende eeuw zijn verongelukt.

Een van de schepen ligt op meer dan 4 kilometer diepte. Mogelijk gaat het om de West Ridge, die zonk in 1883. Over het andere schip zou er meer twijfel zijn. Het kan gaan om de W. Gordon, gezonken in 1877, of om de Magdala, verongelukt in 1882.

Al meer dan 4 jaar vermist

Vlucht MH370 van Malaysia Airlines verdween op 8 maart 2014 van de radar toen het onderweg was van Kuala Lumpur naar Peking. Ondanks grote zoekacties ontbreekt sindsdien elk spoor van het toestel en de 239 inzittenden.