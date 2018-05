Anderlecht kan in topper rekenen op Teo: “Hopelijk hebben Club-fans zondag respect voor hem”

Luc Devroe bevestigde vanmiddag dat Anderlecht zondag tegen Club Brugge op Lukasz Teodorczyk kan rekenen na het overlijden van zijn broer. “Teo komt morgen terug. Het is aan de coach om te beslissen of hij met een trainingsdag in de basis kan starten, maar het is mogelijk. Teo weet wat er verlangd wordt en wat hij moet doen.

“We moeten wel zien hoe zijn gemoedstoestand is na deze moeilijke periode. Je kunt down zijn of er positieve energie proberen uit te putten. De berichten die we van Teo krijgen wijzen op het laatste. Hij is erg professioneel. Ik hoop wel op respectvolle supporters in Brugge. Niet alleen na de dood van Teo’s broer, maar ook 10 jaar na het overlijden van Sterchele”

Ook Anderlecht-voorzitter Marc Coucke liet vrijdag nog even zijn licht schijnen over de topper van zondag. “Ik denk dat iedereen weet dat Club Brugge de ploeg van dit seizoen is. Maar dat ze op een zwak moment van Anderlecht nagelaten hebben om hun voorsprong op ons nog uit te breiden. Onze coach had gezegd dat hij hoopte dat het nog één keer spannend zou worden. Waarom is het stadion zondag uitverkocht? Waarom gaan er zondag duizenden mensen voor hun tv zitten? Omdat niemand weet wat het zal worden. Ik denk dat voor ons een puntje prima is, omdat de tweede plaats voor ons zeer belangrijk is. Brugge is favoriet, maar deze ploeg begint met meer en meer vertrouwen te spelen. Het zal zeer spannend zijn. Ik vind het al een succes dat iedereen nerveus zal zijn want dat zou twee maanden geleden niemand gedacht hebben.”