Hoe een ISIS-leider eigenhandig meer dan 100 mensen vermoordde, onder wie zijn eigen strijders

Syrië is al zeven jaar lang in een bloederige oorlog verwikkeld: de regering van president Bashar al-Assad vecht zowel tegen rebellengroepen als tegen de jihadisten van ISIS, met heel wat dodelijke slachtoffers tot gevolg. De noordelijke stad Raqqa is daarin een belangrijk strijdtoneel geweest voor alle partijen. Het gewelddadige conflict zette het leven van duizenden mensen op z’n kop, ook dat van Khaled. Ooit was hij een vreedzame demonstrant, nu een moordenaar met meer dan 100 levens op zijn geweten.

Khaled kreeg niet zomaar, van dag op dag, het idee om mensen te gaan vermoorden. Integendeel, hij was meer de man van de geweldloze protestacties. Zo organiseerde hij in het begin van de Syrische revolutie, in 2011, pelgrimstochten. En toen hij zich voor het eerst aansloot bij een antiregeringsprotest, voelde hij zich vrij, maar toch ook wel bang voor het regime. Verder dan dat ging het niet, tot er een uitnodiging volgde.

Moorden vanop de motor

Zes mannen kregen de opdracht zich te melden op een vliegveld in Aleppo, in het noordwesten van Syrië. Een Franse trainer zou hen leren omgaan met pistolen, geluiddempende wapens en sluipschuttersgeweren. Ze kregen de ‘kneepjes van het vak’ aangeleerd om mensen gevangen te nemen en te vermoorden. “Onze voornaamste doelen waren de soldaten van het regime,” vertelt Khaled (niet zijn echte naam, nvdr) aan BBC. “Dat waren mannen die op moeilijk bereikbare plaatsen staan en die je dus enkel als sluipschutter kunt raken, iets wat we dus snel onder de knie moesten krijgen. Soms moesten we één doelwit raken te midden van een groep.”

In 2013 trok het Syrische leger zich terug uit Raqqa. Foto: Google Maps

Een vaak onmogelijk opdracht, maar daar werd creatief mee omgesprongen: “Meestal vermoorden we iemand vanop een motorfiets. Je hebt dan wel iemand nodig om te rijden, maar zodra je het doelwit al rijdend passeert, kan je hem neerschieten.” Khaled leerde ook hoe hij mensen moest volgen en hoe hij een konvooi auto’s kon afleiden, zodat een van de andere moordenaars probleemloos te werk kon gaan.

De opleiding was onmenselijk, de lessen bloederig. Maar midden 2013, kort nadat het Syrische leger zich terugtrok uit Raqqa, ‘loonde’ het werk van Khaled: hij werd een van de commandanten die de leiding had over de beveiligingsunit. Ahrar al-Sham, de extreem islamitische groepering waartoe hij behoorde, streefde enkel nog maar naar het elimineren van de vijand. Het noordelijke district Raqqa zou hún stad worden.

Zélf in de gevangenis

Voordat Khaled bij Ahrar al-Sham belandde, had hij nog nooit een vuurwapen gebruikt. “We wilden gewoon iets doen om ons land te helpen”, klink het. “We waren maar met een 30-tal mensen in onze groep die gewoon de vrijheid voor iedereen én een andere president wilden. Wapens? Daar hadden we de moed niet voor.”

Maar de soldaten van het regime van Assad hielden daar geen rekening mee, de veiligheidstroepen arresteerden en sloegen erop los. Op een dag hadden ze ook Khaled in het vizier: “Ze brachten me van mijn huis naar de afdeling Criminal Security en vervolgens naar verschillende andere afdelingen: de politieke veiligheid, de staatsveiligheid ... om uiteindelijk in de centrale gevangenis te belanden.” Hij verbleef er uiteindelijk een maand. “Maar tegen de tijd dat ik de gevangenis binnenkwam, kon ik niet meer lopen en slapen vanwege mijn rugpijn.”

Zoete wraak

Khaled zegt dat zijn meest barbaarse folteraar een bewaker was bij de Criminal Security Department: “Hij hing me altijd met kettingen aan het plafond, dwong me mijn kleren uit te doen en sloeg me op de rug. Hij zei tegen me dat hij me haatte en hoopte dat ik zou sterven door zijn toedoen.” Toen Khaled naar de gevangenis werd overgebracht, huilden andere gevangenen om hoe toegetakeld hij eruitzag. Op dat moment draaide Khaled de knop om: hij zou er alles aan doen om, als God hem redde, de barbaar te doden. Met of zonder wapens.

“Ik vroeg iedereen uit totdat ik hem vond. We volgden hem uiteindelijk naar huis en ontvoerden hem”, zegt Khaled. “Ik herinnerde hem aan iets wat hij me zelf destijds verteld had: ‘Als je deze gevangenis levend achterlaat en je erin slaagt me gevangen te nemen, heb dan geen medelijden met mij’. En dat is exact wat ik deed.” Khaled bracht de bewaker naar een boerderij in de buurt van de gevangenis en spaarde de man niet. “Ik sneed zijn hand af met een slagersmes, ik trok zijn tong eruit en sneed hem in stukken met in een schaar,” aldus Khaled. “En nog was ik niet tevreden. Ik kwam voor wraak en had geen vrees. Ik heb hem pas vermoord toen hij er zelf om smeekte.”

“Als je rookte, vloog je in de gevangenis”

Khaled had zijn vertrouwen in de revolutie verloren. Zijn focus lag op de dagelijkse strijd om zelf te overleven. Toen hij een huurmoordenaar werd van de jihadistische groep Islamitische Staat, werd zijn rol nog donkerder. Vriendschap of verraad, ruzie over tactiek en machtsverhoudingen, … Het zorgde ervoor dat de rebellen zelf niet meer wisten aan wiens kant ze stonden.

Ook Khaled wisselde van groeperingen. Hij sloot zich aan bij het al-Nusra Front, toen nog het officiële filiaal van al-Qaeda in Syrië, om niet veel later voor ISIS te strijden. Die laatste slaagde er in 2014 namelijk in om andere rebellenlegers uit Raqqa te verdrijven. Islamitische Staat ging als een gek tekeer: “Ze namen alles af van de bevolking, doodde iedereen die op hun pad kwam met een belachelijk excuus. Als je Mohammed op een verkeerde manier prevelde in een gebed, zouden ze je vermoorden voor godslastering. Door te roken of je gsm te gebruiken, belandde je in de gevangenis.” Een manier van handelen die Khaled niet lag. “Ze zouden een onschuldige vrouw beschuldigen van overspel en haar vervolgens voor de ogen van haar eigen kinderen verkrachten en vermoorden”, zegt hij. “Ikzelf dood niet eens een kip voor de ogen van mijn broers of zussen.” Daarop besloot Khaled van kant te veranderen. Hij werd een geheime agent.

Een ISIS-vlag in Raqqa. Foto: Photo News

Levensgevaarlijke geheime missies

De jihadisten overtuigden hogere rebellenleiders om voor hen te vechten door ze met veel cash geld te betalen en posities met een hoge status te beloven. Ook Khaled kreeg een baan aangeboden als “veiligheidschef” bij Islamitische Staat, met een eigen kantoor en de autoriteit over heel wat ISIS-strijders. Hij begreep dat weigeren zijn doodvonnis zou betekenen. Dus hij sloot een angstaanjagende deal.

“Ik stemde ermee in,” zegt Khaled, “Maar wel met de toestemming van Abu al-Abbas, een vooraanstaande al-Nusra-leider. Ik werd een dubbelagent. Ik liet ISIS mijn vriendelijkste gezicht zien, maar ik zou de strijders in het geheim ontvoeren en ondervragen, en ze uiteindelijk vermoorden. De eerste die ik kidnapte was de leider van een trainingskamp.”

Het al-Nusra Front had een duidelijk motief voor het bespioneren van ISIS. Het had een fusie verworpen die ISIS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi in 2013 had aangekondigd en zich tegelijkertijd ook verbonden aan andere rebellengroepen. “En dus lekte ik zogezegd info naar ISIS, maar ik gaf eigenlijk prijs wat Abu al-Abbas wou dat ik hen meegaf. Sommige informatie was waar, om mijn geloofwaardigheid hoog te houden, maar veel was ook gelogen.” Kortom: het was een levensgevaarlijke missie.

Khaled doodde tal van ISIS-aanhangers, meestal in eigen huis met een geluiddempend pistool. Een van zijn slachtoffers was een islamitische geleerde. “Ik klopte aan de deur en zodra hij opendeed, ging ik meteen naar binnen met een pistool op zijn gezicht gericht. Zijn vrouw begon te schreeuwen”, vertelde Khaled. “Hij wist dat ik hem zou komen vermoorden. Nog voordat ik iets vroeg, zei hij tegen me: ‘Wat wil je? Neem maar al mijn geld’. Maar ik wou zijn geld niet.” Khaled sloot de vrouw op in de andere kamer, wat haar echtgenoot toen zei, kostte hem meteen het leven: “Als je mijn vrouw wilt, kun je met haar slapen. Zelfs voor mijn ogen. Maar dood me niet.”

“Zelfverdediging”

Uiteindelijk vreesde Khaled voor zijn eigen leven en hij vluchtte met de auto naar de oostelijke stad Deir al-Zour en later naar Turkije. Op de vraag of hij spijt heeft of denkt dat hij op een dag zal worden vervolgd, zegt Khaled eenvoudig: “Ik dacht toen alleen maar aan hoe te ontsnappen en hoe in leven te blijven. Het is geen misdaad, wat ik deed. Wanneer je iemand ziet die je vader slaat of je broer en andere familieleden vermoordt, kun je niet zwijgen. Geen enkele kracht kan je nog stoppen, wat ik deed was zelfverdediging.”

“Ik heb meer dan honderd mensen gedood in gevechten tegen het regime en IS, en ik heb er geen spijt van ... omdat God weet dat ik nooit een burger of een onschuldige persoon heb gedood,” besluit Khaled. “Als ik in de spiegel kijk, zie ik mezelf als een prins. Ik slaap ’s nachts goed omdat iedereen die ik heb gedood het verdiende te sterven.”