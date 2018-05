1.500 Club-supporters bij de spelersbus voor topper tegen Anderlecht: in het buitenland doen ze het zo

Zondag staat op de zevende speeldag in Play-off 1 de klassieker Club Brugge-Anderlecht op het programma. Bij winst zet Club de Brusselaars op acht punten en neemt het een stevige optie op een vijftiende titel. De Brugse supporters riepen via Facebook op om massaal te spelersbus op te wachten bij aankomst in het stadion en de spelers een hart onder de riem te steken. Voorlopig tekenden al 1.500 supporters aanwezig.

In België haalt het altijd het nieuws als een grote schare supporters hun helden opwacht bij de aankomst van de spelersbus in het stadion. De fans van Club Brugge deden het bij hun laatste titelmatch in 2016. Dat werkte goed, want Club versloeg toen Anderlecht met zware 4-0 cijfers en mocht de titel vieren.

Het is eerder uitzonderlijk in de relatief brave voetbalcultuur in ons land dat duizenden mensen een spelersbus opwachten. Het gebeurt wel vaker dat een iets kleiner groepje mensen dat doet. De supporters van AA Gent deden het bijvoorbeeld voor ‘De Slag om Vlaanderen’ tegen Club Brugge. Het ging om een sfeergroep van een paar honderd supporters.

In het buitenland gebeurt het meer dat een spelersbus wordt opgewacht. Het aantal supporters dat daar komt opdagen, gaat steevast de duizendtallen voorbij. Voor de titelmatch van 15 april tussen PSV en Ajax in het Philips-stadion, kwam een zee van Eindhovense fans opdagen. Na de match die PSV met 3-0 won, deden ze dat nog eens over toen de spelers met de Eredivisie-schaal in het centrum aankwamen.

De keerzijde

Een spelersbus wordt ook gebruikt voor negatieve doeleinden. Supporters kunnen op die manier hun onvrede uiten tegenover de eigen spelers. De Ajax-supporters waren in de verloren match tegen PSV iets minder in een feeststemming. Bij de aankomst in de eigen Johan Cruijff Arena gingen de supporters woedend verhaal halen en eisten ze ontslag van sportief manager Edwin Van Der Sar. Bij zulke protestacties is het aantal supporters meestal beperkt tot een honderdtal heethoofden.

Spelersbussen zijn ook een makkelijk doelwit voor iets minder brave supporters. Hooligans begeven zich voor of na de wedstrijd naar de spelersbus van de tegenstander en richten daar de nodige schade aan. Na de 3-0 overwinning in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League begin april tegen Manchester City bekogelden Liverpool-supporters de spelersbus van City met bierflesjes en vuurpijlen.

Foto: EFE

Amerikaans record

Het voetbal is zeker niet de enige sport waar de spelersbus een populair item is. De baseballers van de Chicago Cubs slaagden er in 2016, bij hun eerste titel in 108 jaar in de World Series, in om maar liefst vijf miljoen fans de straat op te krijgen. De supporters vormden een erehaag van meer dan elf kilometer lang voor de spelersbussen.

Ook in die andere populaire Amerikaanse sport, American Football, zijn de supportersaantallen enorm groot. Dat was onder meer het geval bij de zege in de Superbowl van de New England Patriots in 2017. De spelersbus trok toen door Boston voor het oog van een miljoen fans.

De veel grotere schare supporters in het buitenland zal de Club-supporters worst wezen. Zij zullen een eventuele overwinning tegen Anderlecht even intens vieren als hun Amerikaanse collega’s.