Yvette zag hoe vrachtwagen zich in bankkantoor ramde: “Ontsnapt aan het ergste”

Kortenberg - Een paar seconden, langer was het niet dat Yvette De Keyzer het bankkantoor van ING had verlaten toen de vrachtwagen er binnenreed. “Ik ben aan een drama ontsnapt”, zegt ze.

Yvette kwam de bank buiten en moest nog naar de bakker om een brood. “Ik was net buiten toen het gebeurde. “Hij remde zeer hard, dan was er die knal. Mijn auto, die hier geparkeerd stond, is rijp voor de schroothoop”, zegt ze.

