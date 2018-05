“Not done hoe VRT Bart De Pauw en Koeken Troef! behandeld heeft”

Beveren - Fernand Huts, topman van Katoen Natie, heeft voor zijn ‘Vossen’-project, een cultureel spektakel rond Reynaert De Vos, een beroep gedaan op Koeken Troef!, het productiehuis dat Bart De Pauw opgericht heeft. “Not done” vond hij het hoe VRT Bart De Pauw en Koeken Troef’ langs de kant heeft geschoven. Dat zei Huts bij de persvoorstelling van ‘Vossen’.

“We hebben Koeken Troef! door de moeilijke periode geholpen” zegt Fernand Huts fier in een video-interview aan Belga. “Het is een zwaar dobbertje dat de VRT en Bart De Pauw aan het uitvechten zijn, al weet niemand waarover het conflict precies gaat. Als ondernemer heb ik nu een ander bedrijf vooruit geholpen. We hebben het moreel kunnen opkrikken van 22 werknemers van Koeken Troef! en ook heel wat onderaannemers.”

Huts wil zich naar eigen zeggen niet moeien in het gevecht tussen VRT en Bart De Pauw, maar toch geeft de ondernemer zijn ongezouten mening. “Het is ‘not done’ om een heel huis te vernietigen uitsluitend omdat er een conflict is tussen de VRT-directie en Bart De Pauw. Waarom hebben ze ineens al die mensen zonder werk gezet? Stel dat er een directeur van VRT dezelfde problemen krijgt als Bart De Pauw, moet dan heel de VRT op droog zaad gezet worden? Dat zijn toestanden die in mijn ogen niet kunnen.”

Bart De Pauw is geen zaakvoerder meer bij Koeken Troef!. Wat zijn rol precies is bij het productiehuis, is onbekend. Fernand Huts verduidelijkt: “Bart De Pauw maakt deel uit van Koeken Troef!. Hij heeft voor ‘Vossen’ de scenario’s geschreven van de films en geregisseerd. Ik speel ook zelf mee en het was heel plezierig om met hem samen te werken. Dertig jaar is hij opgehemeld door iedereen. Hij was de topper in Vlaanderen. Nu hebben wij die creativiteit binnengehaald.”