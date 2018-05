Op bezoek in het exclusieve internaat van prinses Elisabeth: “Ze zal hier zelf de afwas moeten doen”

Bijna 350 leerlingen uit 119 landen, en straks is onze kroonprinses Elisabeth er één van. Op het United World College ­Atlantic in Wales zitten vluchtelingen en miljonairs naast ­elkaar in de klas. Iedereen is er gelijk. Ook onze prinses zal er geen voorkeursbehandeling krijgen. Welkom op het meest ­internationale internaat ter wereld, waar persoonlijkheid minstens even belangrijk is als de punten op het rapport.