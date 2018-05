Zware snelheidsovertreding? Boete betalen of black box onder dashboard

Snelheidsduivels krijgen straks de keuze. Ze kunnen ofwel hun boete betalen. Ofwel rijden ze een jaar rond met een verklikker die constant noteert hoe snel ze rijden.

“We hebben dit systeem uitgewerkt voor de ergste snelheidsduivels”, zegt Stef Willems van Vias (het vroegere Instituut voor Verkeersveiligheid). “Voor mensen die 30 kilometer en meer boven de toegestane snelheidslimiet zitten. Hun boete klimt al snel boven 2.000 euro.”

Na de grote vakantie krijgen deze overtreders van de rechter een keuze. Ofwel betalen ze die boete ofwel trekken ze naar Vias en laten een zwarte doos in hun wagen installeren. Die zwarte doos stuurt dan gedurende een jaar lang alle info door naar Vias.

“Zo kunnen wij zien wanneer de bestuurder snelheidsovertredingen maakt. Of wanneer hij bruusk afremt of bruusk optrekt”, zegt Stef Willems.

“Wij zullen de bestuurder op geregeld tijdstippen bij ons roepen en hem op zijn overtredingen wijzen. Maar wij spelen die info niet door aan de politie. We geven de bestuurder wel doelstellingen voor veiliger rijden. Op het einde van het jaar stellen we dan een rapport op. Op basis daarvan kan de rechter dan beslissen: de boete laten vallen betalen of alsnog laten betalen, mogelijk met een hardleers-extraatje bovenop.”

Altijd 1.000 euro

Het is niet zo dat wanneer je kiest voor een zwarte doos in je wagen, je er gratis van af komt. Je moet die doos, de installatie en de omkadering ervan wel zelf betalen: ongeveer 1.000 euro.

Die zwarte doos kan je best vergelijken met een grote USB-stick. Die komt tussen het dashboard en de pedalen.