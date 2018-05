Vanhaezebrouck zet druk op arbitrage voor Club-Anderlecht: “Ik stel me wat vragen bij vierde ref”

Hein Vanhaezebrouck heeft vrijdag op de persconferentie voor de cruciale topper tussen Club Brugge en Anderlecht de boel meteen op scherp gezet. Tijdens zijn perspraatje viseerde hij opvallend Frederik Geldhof, zondag de vierde ref. “Ik stel mij vragen bij de penalty die Club Brugge in de slotminuut kreeg tegen Racing Genk en de niet-gefloten strafschop voor AA Gent tegen Standard.”

Twee dagen voor de cruciale titelclash tussen leider Club Brugge en eerste achtervolger Anderlecht neemt de zenuwachtigheid in beide kampen toe. Met nog vier speeldagen te gaan telt Club nog een voorsprong van vijf punten op de eerste achtervolger en kan mits winst een definitieve stap richting landstitel zetten. Anderlecht heeft minstens een punt nodig in West-Vlaanderen.

De 28-jarige Lawrence Visser zal zondag de topper in Brugge in goede banen moeten zien te leiden.

“Ik denk dat Visser al goede wedstrijden gefloten, hij zou de match niet krijgen als hij niet goed was”ladus Vanhaezebrouck. “Ik denk dat er weinig twijfel is over het feit dat Delferière de beste ref is in België, maar die is er niet. Daaronder zitten héél wat jonge talentvolle scheidsrechters met ongeveer hetzelfde niveau.”

“Ik denk dat Visser de eerste match van Club Brugge tegen Racing Genk in Play-Off 1 gefloten heeft. Daar is op het einde van de match een penalty gefloten maar niet door hem. Maar door de vierde ref (doelt op Frederik Geldhof, red.). Vanop 50 meter. Dat is héél goed gezien zou ik zeggen. Toevallig is hij ook zondag de vierde ref. En toevallig was hij ook de vierde ref die tijdens Gent-Standard vanop 50 meter de catchgreep op Gigot niet heeft gezien. Dus daar stel ik mij wel wat vragen bij inderdaad. Maar ik hoop dat dit deze keer niet het geval is.”

Bekijk hier de omstreden fases uit Gent-Standard waar Vanhaezebrouck het over heeft!

“Die 5-0 in Brugge? Jongens, dat is een half jaar geleden”

“Die 5-0 in Brugge in de reguliere competitie? Jongens, dat is veel te lang geleden. Dat is een half jaar geleden. Ik herinner mij nog wel de heenmatch hier in Anderlecht in Play-off 1. Daar weet ik dat we beter waren dan hen, dat we veel kansen hebben afgedwongen hebben en dat we ook moeten oppassen voor hun tegenprikken.”

“De omstandigheden gaan anders zijn. Het is op Club Brugge. We kennen allemaal de druk die de supporters daar leggen op de tegenstander, op de scheidsrechter, op de vierde ref… Dat speelt allemaal mee, waardoor dingen vaak een keer de andere kant opgaan. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar ik denk dat wij veel verder staan dan voor nieuwjaar. Aan ons om dat nu te laten zien.”

“Uiteraard hopen we nog op meer dan de tweede plaats”, bekende Vanhaezebrouck. “Na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Club kwamen we terug tot op drie punten en toen wisten we dat we mits een zege op Standard de zenuwachtigheid in Brugge konden doen toenemen. We verloren echter in Luik en vervolgens ook in Genk en nu is er terug een kans om vol in de strijd te gaan.”

“Als je in Brugge kan winnen, leg je heel wat druk op Club en dat zou de titelrace weer heel wat interessanter maken. Een punt op Club is meestal niet slecht, gezien hun thuisresultaten. Alles is echter afhankelijk van het wedstrijdverloop: na een moeilijke match kan je niet anders dan daar tevreden mee zijn, maar als je negentig minuten de betere ploeg bent... Het wordt moeilijk, maar dat gaat ook: dat bewees AS Roma dit seizoen in de Champions League. Bovendien kan in deze play-offs iedereen van iedereen winnen.”

“Boeket bloemen vragen aan Club voor Deschacht”

Anderlecht recupereert wellicht Spajic, die op training weer alles kon meedoen en wellicht weer in aanmerking komt voor een selectie. Ook Kara stond voor het eerst op het trainingsveld maar hij kan op dit moment nog geen wedstrijd aan. Onyekuru moest deze week enkele trainingen skippen maar trainde vanmorgen weer mee. Chipciu en Obradovic zijn out. Dat maakt dat Olivier Deschacht zich zondag mag opmaken voor zijn 600e wedstrijd. “Misschien moeten we aan Club vragen om een boeket bloemen te voorzien?”, lachte HVH. “Oli is misschien wel de laatste der Mohikanen. Ik denk niet dat er nog veel spelers aan 600 wedstrijden zullen geraken.”

“Ik spreek morgen met Teodorczyk”

En dan is er nog Lukasz Teodorczyk, die terug in België is na de begrafenis van zijn broer in Polen en in principe weer beschikbaar is.

“Hij komt vandaag terug, we zullen morgen op training zien in welke staat hij verkeert”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Ik weet nog niet of hij kan spelen of zelfs op de bank kan beginnen, ik ga morgen met hem praten, we zullen dan zien.”

LEES OOK: Anderlecht vraagt Club Brugge-fans om respect na plots overlijden broer Teodorczyk

“Wat over Ganvoula verschenen is, gaat er echt over”

“Maar wat er over Ganvoula (de logische vervanger van Teodorczyk, red.) wordt geschreven is buiten proportie, dat gaat er echt over. Die reacties van ex-spelers ook. Ik zie hem altijd bezig op training en zie dat hij potentieel heeft. Hij is slechts 21 of 22 jaar en is ook niet onze eerste spits. Teodorczyk is onze eerste spits, Sylvère moet er staan als er iets met Teo gebeurt. Maar Ganvoula wordt behandeld als onze eerste spits in de analyses. Maar oké: we moeten efficiënter zijn. Standard is op het moment de sterkste ploeg in de play-offs omdat ze de kansen afwerken.”

Dendoncker: “Gesprek met Coucke heeft me vertrouwen gegeven”

Leander Dendoncker wilde niet antwoorden op vragen over volgend seizoen (“Als hij daar niet op wil antwoorden, ik ook niet”, aldus Vanhaezebrouck) maar trekt naar eigen zeggen met het nodige vertrouwen naar Brugge: “Een verplaatsing naar Brugge is nooit makkelijk, thuis kunnen ze altijd meer, maar we hebben er vertrouwen in dat we iets kunnen halen. We staan veel verder dan bij de 5-0 nederlaag. Als ploeg kunnen we hen op dit moment veel beter bekampen.”

“Ikzelf sta op een positie waar ik veel deelneem aan het spel dus het is normaal dat ik in mijn rol veel aan de bal ben. Ik ben niet bezig met het WK. Ik focus me op Anderlecht en het belangrijkste is dat ik hier presteer.”