Zeeleeuwenshow wordt hervat met aanpassingen, maar voor de dieren verandert er niet veel

De voorstelling was nauwelijks vijf minuten bezig of de dierenactivisten liepen naar voor om te protesteren. Foto: rr

Antwerpen - Er is een nieuwe zeeleeuwenshow in de maak in ZOO Antwerpen, na de tumultueuze protestactie van afgelopen zondag. De trainingen met de dieren beginnen terug en die zijn vanaf zaterdag te bezichtigen . Maar de zeeleeuwen zullen niet veel anders doen dan wat ze in vorige shows al deden. “Dat was al hun natuurlijk gedrag.”

Vanaf zaterdag wordt er terug gewerkt aan de zeeleeuwenshows. “We beginnen de dieren terug te trainen”, zegt woordvoerster van ZOO Antwerpen Ilse Segers. “Dat doen we enkele dagen om op te bouwen naar een nieuwe presentatie. Die zal rond 10 mei klaar zijn.” Tot die tijd kunnen bezoekers wel naar de training gaan kijken, elke dag om 13.15 en 15 uur.

De nieuwe show zal er een stuk anders uitzien. “We gaan minder de nadruk leggen op antropomorfisme (een dier menselijke eigenschappen toekennen) en meer het natuurlijk gedrag van de dieren benadrukken.” Maar dat zal zich vooral uiten in de omkadering van de show, niet zozeer in de trucjes die de zeeleeuwen moeten uitvoeren.

“Voor de dieren blijft het ongeveer hetzelfde. Wat ze in de vorige shows deden, was ook al hun natuurlijk gedrag. We zullen de presentatie wel meer op het ritme van de dieren laten doorgaan. Als ze zelf aangeven dat ze iets niet willen, moet dat zeker niet.”

De Antwerpse zoo schrapte de show met de zeeleeuwen zondag nadat een activist in het bad van de zeeleeuwen gesprongen was, na een tumultueuze protestactie.