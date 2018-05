Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar vermiste zingende actrice

De politie heeft tijdens de zoektocht naar de Hannah Northedge een lichaam gevonden op een strand in het Britse Eastbourne. Het ziet ernaar uit dat het om de 43-jarige jazzzangeres en actrice gaat, die op het witte doek onder meer met Elijah Wood en John Hurt te zien was.

Hannah Northedge werd afgelopen woensdag als vermist opgegeven. De 43-jarige vrouw had de nacht doorgebracht in The Grand Hotel in Eastbourne, een vijfsterrenhotel waar een kamer 170 euro kost, maar keerde niet zoals verwacht terug naar huis. Haar ongeruste familie alarmeerde de politie.

“Dit is niets voor haar”, klonk het bij de politie, die de zaak als een “onrustwekkende verdwijning” beschouwde. Een groot onderzoek en zoektocht werd geopend. Die leverde de vondst van een lichaam op aan een strand in Eastbourne. Of het om Northedge gaat, is nog niet zeker.

Hannah Northedge is een gerenommeerde jazzzangeres en actrice. Ze werd opgeleid tot klassieke zangeres en veroverde een plaatsje aan de Royal Scottisch Academy of Music and Drama. Tweemaal schitterde ze tijdens de Night of the Proms in de Royal Albert Hall en Barbican in Londen en ze trad zelfs op voor de Britse Queen en voor gewezen premier Tony Blair.

Daarnaast had Northedge ook een carrière als actrice. Zo was ze in films te zien naast onder meer Elijah Wood en John Hurt.