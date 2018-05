Stromae maakt bescheiden entree op nummer 30 in Ultratop

Na ruim drie jaar bracht Stromae vorige week vrijdag voor het eerst weer een nieuwe single uit: “Défiler”. Die maakt deze week een bescheiden entree in de Ultratop, op de 30ste plaats.

Het valt toch ietwat tegen. Stromae is deze week zelfs niet de hoogste nieuwe in de Vlaamse Ultratop. Die eer is weggelegd voor landgenoot Lost Frequencies en James Blunt met “Melody”.

Toegegeven “Défiler” van Stromae is geen klassieke single. Het is een song van bijna negen minuten die diende als soundtrack bij Stromae’s modeshow van zijn collectie ‘Mosaert Capsule n°5’ in het Parijse Bon Marché Rive Gauche. Het liedje is zelfs geen voorbode van een nieuwe CD.

“Défiler” doet het wel stukken beter in de Waalse Ultratop. Door komt de single binnen op nummer zeven. Twee plaatsen hoger staat “La Pluie”, de samenwerking van Stromae met Oreslan.