Deze zes opvallende weetjes tonen aan dat Franse bekerfinale een strijd is van David tegen Goliath

Landkampioen Paris Saint-Germain gaat volop voor de dubbel en neemt het zondag in het Stade de France in de finale van de Coupe de France op tegen de verrassende derdeklasser Vendée Les Herbiers. Wat kan een kleine club betekenen tegen de machtige en rijke club uit de hoofdstad? Het wordt een strijd tussen David en Goliath. Dat blijkt uit de volgende zes weetjes.

1) Het stadion is zondag niet te klein, maar te groot

Het totale aantal inwoners van Les Herbiers is onvoldoende om het Stade de France volledig te vullen. In het dorp, gelegen in de Vendée in het westen van Frankrijk, wonen ongeveer 16.000 mensen. Het Franse nationale stadion biedt plaats voor meer dan 80.000 toeschouwers. De vraag is dan ook of de derdeklasser in de tribunes wel kan opboksen tegen de grote fanbasis van PSG, dat zijn thuiswedstrijden voor meer dan 40.000 toeschouwers afwerkt. Hoeveel supporters er ook uit de Vendée zullen komen, het wordt zondag ongeacht het resultaat de mooiste dag uit hun voetballeven. Als de neutrale toeschouwers ook de kant van de kleine club kiezen, krijgen de spelers misschien vleugels en zien we de stunt van het jaar in Frankrijk.

2) Vendée Les Herbiers had een relatief makkelijke weg naar de finale

De loting was de derdeklasser gunstig gezind. Les Herbiers kwam in de weg naar de finale immers geen enkele Ligue 1-club tegen. Het schakelde wel tweedeklassers AJ Auxerre en RC Lens uit, maar bleef dus gespaard van echt zware kleppers. Tekenend voor de relatief eenvoudige weg naar de finale, was de tegenstander in de halve finale. Daarin schakelde Les Herbiers reeksgenoot Chanbly uit na een 2-0 zege. Het programma van PSG oogde heel wat zwaarder. Het moest zich voorbij Ligue 1-clubs Rennes, Guingamp, Marseille en Caen werken.

3) Les Herbiers is degradatiekandidaat, PSG landskampioen

De club uit de Vendée doet het niet goed in de eigen competitie. Het staat na 30 speeldagen op een veertiende plaats in de Franse derde klasse. Dat is slechts een plaats boven de degradatiezone. Les Herbiers heeft nog twee speeldagen tijd om zich van het behoud te verzekeren. Die matige prestaties staan in schril contrast met de hoge toppen die PSG scheert. De Parijse club is al een tijdje zeker van de landstitel en behaalde maar liefst 91 punten uit 35 wedstrijden. Eerste achtervolger Lyon heeft maar liefst 19 punten minder in de Ligue 1.

4) De sterkhouder van Les Herbiers heeft geen geheimen voor PSG

Kalifa Traoré is een jeugdproduct van PSG Foto: Gentside Sport

De bekendste speler van Les Herbiers is de Malinese centrale verdediger Kalifa Traoré. Die stroomde vanuit de jeugd van PSG door naar de eerste ploeg. Hij speelde slechts een wedstrijd voor de Parijse club, namelijk de wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Benfica op 10 december 2013 (2-1 verlies). Nadien ging het snel bergaf met Traoré. Uitleenbeurten aan Sedan en Angers, toen allebei in de Ligue 2, leverden niet de gewenste speeltijd op. Sinds 2015 speelt de verdediger bij Les Herbiers.

5) PSG-ster Neymar verdient op anderhalve maand evenveel als de totale clubwaarde van de derdeklasser

Op financieel vlak lijken de twee clubs van een andere planeet te komen. Les Herbiers heeft een totale clubwaarde van 4,1 miljoen euro. De Braziliaan Neymar van PSG strijkt - los van aanvullende premies - evenveel op in anderhalve maand tijd.

6) Slechts twee keer won club uit lagere divisie de beker

Enkel Le Havre (in 1959) en Guingamp (in 2009) slaagden erin om als club uit een lagere afdeling de beker mee naar huis te nemen. Beide teams kwamen toen wel uit in de Ligue 2. Les Herbiers kan dus de eerste derdeklasser worden die de Franse nationale beker pakt. PSG daarentegen is een ervaringsdeskundige. Het staat zondag voor de zestiende keer in de bekerfinale. Tijdens de vorige vijftien wedstrijden trok PSG maar liefst elf keer aan het langste eind. Geen enkele Franse club heeft daarmee meer bekers op het palmares staan dan PSG.