“Kamiyah, ik ben je moeder”: ontvoeringszaak eindigt na 19 jaar in de rechtbank

Kamiyah Mobley werd als baby ontvoerd uit een ziekenhuis in Florida. Mobley leefde 19 jaar lang een gelukkig leven onder een andere naam. Ze kwam er vorig jaar achter dat de vrouw die ze als haar moeder beschouwde, eigenlijk haar ontvoerder was. Op het proces tegen haar ontvoerster lopen de emoties hoog op wanneer blijkt dat Mobley haar ontvoerster nog steeds ‘mama’ noemt.

De Amerikaanse Kemiyah is nog maar enkele uren oud wanneer haar dolgelukkige moeder, Shanara Mobley, haar in 1998 overhandigt aan een verpleegster van het ziekenhuis in Jacksonville, Florida. De verpleegster neemt Kamiyah zogezegd mee om haar temperatuur te meten maar loopt het ziekenhuis buiten met de baby en Shanara Mobley zal haar dochter 19 jaar lang niet meer zien.

Gloria Williams deed zich voor als verpleegster maar had van begin af aan de intentie om een baby te roven. Shanara Mobley, die destijds al op haar zestiende moeder werd, leek haar een makkelijk slachtoffer. Volgens een plaatselijke krant in South-Carolina, The Press and Standard, had Williams twee weken voordien een miskraam. Williams nam baby Kamiyah mee naar South-Carolina waar ze het kind opvoedde onder de naam Alexis Manigo.

Ontmaskerd door het rijbewijs

Ondanks een beloning van 250.000 dollar en talloze tips bleef de verdwijning van Kamiyah Mobley jarenlang onopgelost. Kamiyah was sinds 1998 de bekendste vermiste persoon in Florida. Maar liefst 18 jaar duurde het vooraleer een officiële instantie merkte dat er iets niet klopte met het meisje dat in South-Carolina opgroeide als Alexis. Toen ze haar rijbewijs wilde halen en haar geboorteakte moest voorleggen merkten politieagenten dat de geboorteakte vervalst was en zagen ze dat de opgegeven geboortedatum ongeveer overeen kwam met die van de vermiste Kamiyah Mobley. Gloria Williams werd op 13 januari 2017 gearresteerd.

“Mijn moeder is geen misdadiger”

Williams pleitte in februari schuldig aan de beschuldiging van ontvoering. Tijdens dat proces getuigde Kamiyah opvallend genoeg ten gunste van Gloria Williams. “Mijn moeder heeft mij grootgebracht met alles wat ik nodig had en bijna alles wat ik wilde”, liet ze weten in een Facebookpost. Kamiyah zegt ook nog altijd moeder tegen Williams en dat doet haar biologische moeder Shanara veel pijn. In de rechtszaal barstte de biologische moeder gisteren in tranen uit, “Kamiyah, ik ben je moeder”, schreeuwde de ongelukkige vrouw, die de doodstraf eist voor de ontvoerster van haar kind.

Tijdens de hoorzitting vertelde Shanara wat ze doormaakte net na de ontvoering van haar dochter. “Ik overwoog elke dag om zelfmoord te plegen. Ik huilde altijd en overal: in de auto, in bed, in bad, terwijl ik met kinderen bezig was.” Mobley leidt naar eigen zeggen aan een depressie sinds de verdwijning van Kamiyah. Mobley wende nooit aan de verdwijning van haar baby. “Ik kocht elk jaar een taart op haar verjaardag, ik stopte die in de diepvriezer voor het geval ze ooit naar huis zou komen.”

Kamiyah daarentegen had een gelukkige jeugd in South-Carolina, dat bevestigen ook ‘familieleden’ en kennissen. “Ze werd niet mishandeld als kind, maar ze groeide natuurlijk wel op met een leugen”, vertelde buurman Joseph Jenkins aan persbureau AP. “Ze heeft in ieder geval veel te verwerken”, zei de lokale sheriff tijdens een persconferentie.

Gloria Williams Foto: AP

Kamiyah keert na afloop het proces voorgoed terug naar haar biologische ouders maar gaf zelf aan dat ze het af en toe nog moeilijk heeft met die beslissing.

Ze ontmoette haar biologische ouders vorig jaar en haar familieleden kijken nu reikhalzend uit naar het moment dat ze hun dochter voorgoed in de armen kunnen sluiten. “Ik kan niet wachten om mijn dochter terug te zien”, vertelt Kamiyah’s vader, Craig Aiken, aan Channel 4 News.

De nu 51-jarige Gloria Williams riskeert tot 22 jaar cel voor ontvoering en het vervalsen van documenten.