Red Flame Davina Philtjens maakt droomtransfer naar Italië

Davina Philtjens verlaat na dit seizoen Ajax voor een avontuur bij het Italiaanse Fiorentina, zo maakte ze donderdag bekend op haar Instagram-account.

“Met veel trots kondig ik mijn transfer naar ACF Fiorentina aan!”, schreef Philtjens. “Maar tegelijk vind ik het jammer dat ik een mooie club als Ajax zal verlaten. Graag wil ik dan ook alle mensen en speelsters van Ajax bedanken die me alle kansen hebben gegeven en me hebben laten groeien naar een hoger niveau! Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging maar eerst... nog prijzen pakken met Ajax!”

De 29-jarige Philtjens is aan haar tweede seizoen bezig bij Ajax, dat de Limburgse in 2016 had overgenomen van Standard. Bij de Red Flames is Philtjens al jaren een vaste waarde, met 69 caps op de teller. Op het EK van vorig jaar in Nederland speelde ze zich in de kijker met haar felle rushes en werd ze in de drie groepswedstrijden telkens uitgeroepen tot beste Belgische speelster.