33 vaten met drugsafval aangetroffen in Hamont-Achel

Hamont-Achel - Onbekenden hebben in Noord-Limburg opnieuw vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. Het ging in totaal om 33 blauwe en witte vaten, vermoedelijk afkomstig van een illegaal drugslab. De ontdekking gebeurde vrijdag rond 9.15 uur op de Kluizerdijk, nabij de Achelse Kluis. De vaten lagen deels in de waterloop Warmbeek.

De brandweer van de zone Noord-Limburg ging ter plaatse voor verder onderzoek naar eventuele lekkages. De hulpdiensten konden geen vervuiling van water of bodem vaststellen. Het gerechtelijk lab deed een sporenonderzoek. De civiele bescherming ruimde de vaten op. Er is nog geen spoor van verdachten. De federale gerechtelijke politie Limburg en de lokale recherche van de politiezone HANO voeren verder onderzoek.

Medio april werden vaten vol chemicaliën in opleggers achtergelaten in Neerpelt, Overpelt en Lommel. Het ging toen al om de veertiende dumping van drugsafval in Limburg dit jaar.

De vondst in Hamont-Achel is de vijftiende. Vorig jaar stond de teller op dertien. Naargelang de hoeveelheid afval die in elke oplegger werd aangetroffen, schatte het Limburgse parket dat er vijfhonderdduizend amfetaminepillen of een miljoen xtc-pillen geproduceerd zijn.