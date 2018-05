Mensen in kleine landen leven langer (en niemand weet precies waarom)

Nergens worden de inwoners zou oud als in Monaca. En het verschil in levensduur met de rest van de wereld is groot… erg groot. Een blik op de lijst van landen met de langstlevende inwoners leert dat dwergstaten het opvallend goed doen. Toch weet niemand hoe dat precies komt.

In 2017 schatte het CIA World Factbook de gemiddelde levensduur van de inwoners van Monaco op 89,4 jaar. Dat is ruim vier jaar langer dan de Japanners, die met een gemiddelde van 85,3 jaar op de tweede plaats staan.

Uiteraard is de hoge levensverwachting in Monaco deels te verklaren door de hoge welvaart in het land: het vorstendom staat op de derde plaats in de lijst van rijkste landen van de CIA, met een inkomen van 115.700 dollar (ruim 96.000 euro) per capita. En mogelijk speelt het milde klimaat ook een belangrijke rol.

Maar er is duidelijk nog iets anders aan de hand. Ook kleine landen die minder welvarend zijn dan Monaco, kennen een verrassend hoge levensverwachting. In de top 30 van landen met de langste levensduur vonden onder andere San Marino, IJsland, Andorra, Luxemburg, Liechtenstein, Jersey, Guernsey en het eiland Man een plaatsje. Op Jersey na behoren deze landen inderdaad ook allemaal bij de rijkste landen ter wereld, maar de inkomens en gezondheidszorgsystemen verschillen enorm.

Inwoners van Jersey en Guernsey hebben bijvoorbeeld een privéverzekering nodig om een dokter te bezoeken. In Monaco en Andorra is de gezondheidszorg vergelijkbaar met Frankrijk: werkende mensen betalen voor een socialezekerheidsstelsel dat het grootste deel van medische kosten terugbetaald. Toch ligt de gemiddelde levensduur in de twee kleine landen een stuk hoger dan in Frankrijk.

Geen sluitende verklaring

Een sluitende verklaring voor de hogere levensverwachting is er niet, omdat weinig mensen zich bezighouden met het bestuderen van micronaties. Christiaan Klieger schreef het boek The Microstates of Europe. Daarin schrijft hij dat rijkdom weliswaar een onderliggende factor is, maar dat er ook andere elementen van belang zijn om de lange levensduur te verklaren.

Daarbij verwijst hij naar het mediterrane dieet, met veel vis en groenten in Monaco. Hij suggereert ook dat in veel microstaten een lager stressniveau heerst, omdat er relatief kleine steden zijn in vergelijking met drukke metropolen in grote landen.