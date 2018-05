Geen remsporen gevonden, bedrijf haalde eerder het nieuws met vrachtwagen zonder voorwiel

Kortenberg - Uit het eerste onderzoek van politie en parket blijkt dat er geen remsporen van de vrachtwagen gevonden zijn op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Daar raakten vrijdagochtend zeven mensen gewond en stierf een kind nadat een zware truck met oplegger van NV Levenstond uit Riemst alles had weggemaaid wat hij op zijn weg vond.

Dat kan erop wijzen dat de vrachtwagenchauffeur onwel is geworden. Of dat er een technisch probleem was. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. De chauffeur is ook al verhoord.

Het transportbedrijf van wie de vrachtwagen is kwam twee maanden geleden al in het nieuws.

Een vrachtwagen werd van hetzelfde bedrijf werd gefilmd toen hij aan hoge snelheid over de Kempische Steenweg in Hasselt reed. Zonder rechtervoorwiel. De vrachtwagen was, zo verklaarde het bedrijf nadien, onderweg naar de garage.

Bij de NV Levenstond wil voorlopig niemand reageren op het ongeval van vandaag in Kortenberg. “Iedereen is ter plaatse en is onbereikbaar voor commentaar”, klinkt het op het kantoor.