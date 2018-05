Vincent Kompany: "Nee, Kevin De Bruyne heeft geen hele dag liggen huilen"

Vincent Kompany (32) heeft zich donderdag in een interview met CNN uitgesproken over de verkiezing van Mo Salah (25) als beste speler van het seizoen in de Premier League. Volgens de aanvoerder van Manchester City had de prijs altijd naar Kevin De Bruyne (26) moeten gaan. “Ze kozen voor Salah omdat hij belangrijk is voor Afrika”, klinkt het.

Kompany is vol lof over zijn ploegmaat bij de Rode Duivels en Manchester City. “Kevin is een genie op het veld. De manier waarop hij het spel leest en de wedstrijden aanvoelt, gaat veel verder dan wat je bij de meeste andere spelers kan terugvinden. Zijn passes zijn bij momenten buitenaards. Hij doet dingen die geen enkele andere speler op de belangrijke momenten zou doen. Daarom zit hij op een ander niveau.”

De verdediger wil de prestatie van Mo Salah zeker niet minimaliseren. “Ik ben misschien bevooroordeeld als ik voor Kevin kies maar wat Mo dit seizoen laat zien, is ook enorm sterk. Daarom verdient hij op zijn manier ook wel deze prijs. De overwinning van Salah is heel belangrijk voor Afrika. Het is een overwinning voor het hele continent.”. Kevin De Bruyne gaat op training trouwens goed om met zijn tweede plaats. “Hij heeft geen hele dag liggen huilen, neen”, grapte Kompany.

Kompany had ten slotte nog een mening over de eerste kampioenswedstrijd die City met 2-3 thuis verloor van Manchester United. “Mensen spreken nu vaak over een nieuwe rivaliteit met Liverpool, maar die met United is toch van een ander kaliber en wordt elk jaar sterker. Het is daarom jammer voor de fans dat we de titel niet tegen hen kunnen pakken. Liverpool wens ik op zijn beurt veel succes in de Champions League-finale, maar volgend jaar moet die beker van ons zijn”, aldus een strijdvaardige Kompany.