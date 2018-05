Gauwdief dacht dat hij een gsm had buitgemaakt maar professionele atleet steekt daar een stokje voor

Het zal je maar overkomen: je hebt net een gsm gestolen en plots krijg je een professionele 200 meter-loper achter je aan. Lewychino Martey-Thomas droeg een smoking in plaats van een rugnummer maar had geen enkele moeite om de dief in te rekenen.

Lewychino Martey-Thomas was net aan het genieten van zijn middagpauze en stond een sigaretje te roken op de stoep in High Holborn, Londen toen hij een vrouw hoorde roepen “my phone, my phone.”

Lewychino zag de dief (met fietshelm en fluogele kleding) al snel lopen en waarschuwde hem nog, “Ik was een hardloper in de middelbare school, je ontloopt me nooit.” Lewychino haalt de dief in na een tiental meters en dwingt hem om de gsm terug te geven.

De dief doet geen enkele poging om zich uit de voeten te maken eens Martey-Thomas hem heeft gevat. De sprinter laat de dief rustig zijn fiets pakken en geeft hem zelfs nog een sigaret. “Ik zou ook een sigaret willen als de politie mij zou komen arresteren”, vertelde hij aan de Britse krant The DailyMail.

“Er zouden meer mensen zoals jij moeten zijn”, zo bedankte de beroofde vrouw de 31-jarige Lewychino. Lewychine, die bedolven werd onder lofbetuigingen op sociale media, reageert bescheiden op Twitter “Ik ben geen held, slechts een bezorgde buurtbewoner.”

