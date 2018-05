Feestvierder die in slaap viel en vast kwam te zitten in mobiel toilet krijgt excuses en toepasselijk geschenk

De Nederlandse jongeman die per ongeluk de nacht na Koningsdag in een mobiel toilet doorbracht en vervolgens bevrijd moest worden, heeft excuses gekregen van de beheerder van de toiletten. Daarnaast kreeg hij enkele ludieke, maar toepasselijke cadeaus.

De Nederlander vierde vorige week Koningsdag in de binnenstad van Groningen. In de nachtelijke uurtjes maakte hij een pitstop op een dixi, een mobiel toilet. Daar viel de feestvierder in slaap. De volgende ochtend bleek dat de toiletcabine verplaatst was naar een industrieterrein. Zijn wc was omgeven door andere dixi’s, waardoor de jongeman vastzat. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen om hem uit zijn benarde positie te bevrijden.

Dixi-slaper krijgt excuses van schoonmaakbedrijf https://t.co/ngGRjfS95t — RTV Noord (@rtvnoord) 1 mei 2018

De beheerder van de toiletten, Peter Kuil Reinigingsservice, wilde het voorval niet zomaar laten passeren. Een vertegenwoordiger van het bedrijf zocht de wc-slaper op om excuses aan te bieden voor het incident. Vertegenwoordiger Robert Kuil kwam niet met lege handen aanzetten: de jongeman kreeg een bos bloemen, maar ook een schoonmaakpakket en een enorme wekker. “Hij vond het heel leuk en sympathiek dat we het op deze manier hebben opgelost”, aldus Kuil tegen RTV Noord.

Hoe kon het gebeuren?

De beheerder van de toiletten heeft een vermoeden hoe het incident kon gebeuren: de jongeman is waarschijnlijk in een dixi op de Grote Markt gestapt vlak nadat ze daarnaartoe waren gebracht voor transport naar het industrieterrein.