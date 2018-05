Vergiftiging Russische dubbelspion: “Zeer zuiver zenuwgas gebruikt”

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is niet in staat om de hoeveelheid neurotoxinen in te schatten die bij de aanslag op de Russische gewezen dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Joelia in het Zuid-Engelse Salisbury werd gebruikt.

In een mededeling die de organisatie vrijdag in Den Haag publiceerde, staat enkel dat de hoeveelheid “vermoedelijk in milligram kan uitgedrukt worden”. Bij het onderzoek van het zenuwgas door technische experten van de OPCW werd wel vastgesteld dat het van “grote zuiverheid, duurzaam en weerbestendig” was.

De Britse regering acht Rusland verantwoordelijk voor de aanslag met gifgas op Skripal van 4 maart. OPCW-experten hadden vastgesteld dat bij de aanval de giftige stof novitsjok werd gebruikt, een dodelijk chemisch wapen dat destijds in de Sovjetunie werd ontwikkeld. De organisatie had in een rapport van april opengelaten waar het zenuwgas vandaan kwam en wie voor de aanslag op Skripal in Salisbury verantwoordelijk is.