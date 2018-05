Een ritje naar Gotham? Deze opvallende gast werd gespot in de auto van Andrès Iniesta

Andrés Iniesta (33) heeft zowel voor Barcelona als voor zijn land Spanje de status van superheld bereikt. Bij de aankomst voor het eindeseizoensdiner met zijn club Barcelona leek de middenvelder die term wel erg letterlijk te nemen. Een foto toonde immers aan dat er met Batman een echte superheld op de achterbank van zijn auto zat. Schijn bedriegt, want de held van de stad Gotham in deze auto is in realiteit een kinderzitje. Het leverde uiteraard wel een grappig beeld op.