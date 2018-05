Wouter Vandenhaute stapt dan toch in het voetbal

Anderlecht kocht hij niet, maar Wouter Vandenhaute maakt nu toch de stap in de voetbalwereld. Dat doet hij samen met twee partners.

De mediaman greep in december nog naast Anderlecht, omdat hij met zijn bod de duimen moest leggen voor Marc Coucke. De liefde van Vandenhaute, de man achter Flanders Classics, voor het voetbal is echter te groot om niets in het wereldje te doen.

Samen met Peter Smeets, begeleider van enkele Rode Duivels, en Bob Claes, gewezen CEO van Standard onder Roland Duchâtelet, richt hij een bureau op voor het begeleiden van voetballers.

Het project krijgt de naam ‘Let’s Play’ en hoopt een 360°- begeleiding aan topsporters aan te kunnen bieden. Het nieuwe bedrijf zal zijn eerste stappen in het voetbal zetten, en wil in een latere fase ook andere sporters begeleiden.

De opstart van Let’s Play betekent het einde van de samenwerking tussen Peter Smeets en makelaar Christophe Henrotay. Terwijl Smeets en Claes Let’s Play samen gaan leiden, steunt Vandenhaute het project vanop de achtergrond. Vandenhaute blijft voorzitter van de Raad van bestuur van De Vijver Media (Woestijnvis en VIER) en bezieler van Flanders Classics.

“Voetbaldier”

“Ik heb Peter leren kennen als begeleider van de jonge Romelu Lukaku en ben onder de indruk geraakt van zijn passie voor spelers”, aldus Vandenhaute. “Peter droomde al langer van een eigen project en ik heb hem in de voorbije tijd geholpen om dit mee vorm te geven. Peter heb ik ook in contact gebracht met Bob Claes: Bob is net als Peter een voetbaldier en heeft op jonge leeftijd al mooie dingen laten zien in het voetbal. Ik ben ervan overtuigd dat Bob en Peter een complementair duo zullen vormen. Zij gaan Let’s Play samen leiden, ik ga hen vanop de achtergrond voluit steunen.”

Peter Smeets : “Jongeren op de juiste manier gidsen naar succes is het liefste wat ik doe. Ik heb jarenlang als onderwijzer gewerkt in Schaarbeek en in Winterslag, maar sinds ik op Anderlecht met jonge spelers ben beginnen te werken, heb ik mijn echte bestemming gevonden. Bij Let’s Play ga ik in de toekomst nog meer mijn ding kunnen doen.”

Bob Claes : “Na vijf boeiende jaren op Standard hebben Wouter en Peter me snel kunnen overtuigen. Uit mijn ervaring als clubleider weet ik dat er ruimte is voor een initiatief als Let’s Play. Samenwerken met twee topprofessionals en een bedrijf van nul uitbouwen is een geweldige uitdaging waar ik vol voor ga.”