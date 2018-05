Duidelijkheid over hoe vliegtuigraam barstte waardoor Jennifer (43) naar buiten werd gezogen

Onderzoek van de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) heeft duidelijk gemaakt hoe het dodelijke vliegtuigongeval van vlucht 1380 van Soutwest Airlines kon gebeuren. Daarbij barstte een raam van het toestel, waarna de 43-jarige Jennifer Riordan deels naar buiten werd gezogen en overleed. De oorzaak van het tragische ongeval heeft te maken met metaalmoeheid van de motor.

Het Southwest Airlines-toestel was op 17 april op weg van New York naar Dallas. Zo’n twintig minuten na het opstijgen vanop LaGuardia Airport sloeg het noodlot toe: een motor aan de linkerkant van het toestel ontplofte, waarna er een brokstuk -de binnenboordventilator- tegen een raam vloog en het verbrijzelde. Jennifer Riordan (43), die naast het raam zat, werd daardoor gedeeltelijk naar buiten gezogen. De vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Metaalmoeheid

Na onderzoek van stukken van de ventilator heeft de NTSB nu nieuwe details vrijgegeven over de oorzaak van het incident. De brokstukken braken af door metaalmoeheid of microscopische scheurtjes, aldus de dienst. Er werden zes scheurlijnen gevonden op het ventilatorblad dat door het raam vloog, meldt persbureau Reuters.

Uit de verslagen van de onderhoudsbeurten blijkt verder dat de ventilator ruim 32.000 vluchten had meegemaakt en meer dan 10.000 sinds de laatste controle in 2012.

Sothwest Airlines heeft inmiddels honderden van dergelijke bladen in zijn toestellen laten nakijken. Op één daarvan werden sporen van scheuren aangetroffen.

Deze week moest een toestel van Southwest Airlines overigens opnieuw een noodlanding maken vanwege een gebarsten raam.