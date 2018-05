Rupel Boom haalt zijn gram en krijgt licentie voor eerste amateurklasse

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft vrijdag een licentie voor de eerste amateurklasse toegekend aan Rupel Boom. Daardoor kan de kampioen in de tweede amateurklasse A gewoon promoveren. “Yes, we did it”, reageerde Rupel Boom opgetogen.

“Rupel Boom wenst onze advocaten Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer van harte te danken voor het behaalde resultaat”, klinkt het op de clubwebsite. Woensdag verdedigde de Antwerpse club zijn licentiedossier voor het BAS.

‘De Steenbakkers’ kregen aanvankelijk geen licentie omdat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) van oordeel is dat niet de officiële trainer Dave De Herdt, maar wel Urbain Spaenhoven de coaching uitvoert. Spaenhoven beschikt echter niet over het verplichte UEFA-diploma. Rupel Boom beweert dat Spaenhoven technisch directeur is, maar op basis van eigen onderzoek en krantenartikels trok de Licentiecommissie andere conclusies.

Onterecht, zo oordeelde het BAS, dat vrijdag zijn vonnis bekendmaakte. Binnen de tien dagen volgt de motivering van de drie arbiters.