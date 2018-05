Belgische jihadstrijder getuigt in Syrische cel: “IS geeft de strijd zeker nog niet op en keert terug”

“IS is als de maffia. Eens je toegetreden bent, geraakt je nooit meer weg”, zegt Hamza Nmeie die in een Syrische gevangenis zit. Hij waarschuwt het Westen dat Islamitische Staat zeker niet dood is en dat ze zullen terugkeren. “Maar eerst gaan ze zich herverdelen in verschillende splintergroeperingen”

Hamza Nmeie is 27 en naar eigen zeggen geboren in België. Maar onder die naam is hij niet gekend door de Belgische veiligheidsdiensten. Vermoedelijk gebruikt hij dus een schuilnaam. Of hij effectief een landgenoot is, kunnen we niet verifiëren. Maar het is wel uitzonderlijk dat een IS-soldaat zo openlijk getuigt. Wat hij daarmee wil bereiken, is niet duidelijk. Hij vraagt alleszins niets.

In een exclusief interview met FoxNews beweert hij een van de weinige buitenlandse strijders te zijn geweest die de barbaarse en bloedige opkomst van Islamitische Staat van zo dichtbij heeft meegemaakt. Maar ook de afgang.

Hamza werd geboren als zoon van Marokkaanse ouders en groeide op in ons land. Hij woonde jarenlang op het platteland, buiten Brussel. Voor hij vertrok naar Syrië, beweert hij, werkte hij als pakjesbezorger bij DHL.

“In 2011 radicaliseerde ik en werd voorgesteld aan Sharia4Belgium.” Leider Fouad Belkacem riep op tot de omverwerping van de democratie en drong er bij de jongeren op aan zich bij IS in het buitenland aan te sluiten. Hamza dweepte met de Belgische Sharia-leider en gaf gehoord aan zijn oproep.

“Mijn extremistische neigingen trokken in die periode de aandacht van de lokale politie. Een paar maanden voor mijn vlucht naar Syrië, ondervroeg de politie mij en werd mijn paspoort in beslag genomen. Maar dat hield me niet tegen.”

Foto: AP

Hij vloog via Duitsland naar Turkije, waar hij andere Belgische rekruten ontmoette in de zuidelijke provincie Adana. Vandaar zijn ze Syrië binnengetrokken.

Hamza werd, zo beweert hij in het interview, na veertig dagen opleiding ingezet om te vechten in de noordelijke Syrische stad Aleppo. Daar maakte hij de meest vreselijke dingen mee.

Hij zegt dat hij een IS-bruid en twee kinderen had en maandelijks zo’n 150 euro ontving om zijn gezin te onderhouden.

Ze leven nu in een kamp en hebben geen enkel uitzicht op een betere toekomst, zegt hij.

Onthoofding Amerikaanse journalist

De man zegt dat hij getuige was van de gruwelijkheden door IS en herinnert zich de vieringen na de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley in 2014 en hoe leiders de gruwelijke gebeurtenis als “motivatie” gebruikte voor hun troepen die vooral uit jongeren bestonden.

Het was in die periode ook dat hij de zelfverklaarde ‘kalief’ Abu al-Baghdadi ontmoette.

Terwijl Hamza tijdens het interview zijn rol als frontlijnsoldaat probeert te minimaliseren en weigert toe te geven dat hij ook zelf mensen doodde, zou hij volgens onderzoekers zelfs een leidende rol hebben gespeeld.

Vrienden werden vijanden

Hamza beweert dat zijn groep aanvankelijk samen met het Vrije Syrische Leger (FSA) vocht tegen het regime. Maar de relaties verziekten later in 2013, nadat foto’s van commandanten naast de Amerikaanse senator John McCain in Turkije begonnen te circuleren. Ze kregen toen de opdracht om hun wapens in te zetten tegen hen die eens hun ‘vrienden’ waren.

Waarom hij dit interview geeft is niet duidelijk. Wellicht hoopt hij op hulp, ook al vraagt hij dat niet expliciet. “Ik ben niet aangeklaagd en wacht ook niet op een proces”, zegt hij. “Maar ik zit wel in quarantaine opgesloten. Om te vermijden dat ik anderen zou doen radicaliseren. Andere IS-leden die hier worden vastgehouden krijgen drie maaltijden per dag, een wekelijkse controle door een arts en ongeveer een uur dagelijkse ontspanning. Ik mag niets”, klaagt hij.

Hij geeft toe dat hij verkeerd is geweest en zegt geen IS-aanhanger meer te zijn. Hij beschuldigt IS van leugens en noemt ‘kalief’ Abu al-Baghdadi nu “een slecht mens.”

Over zijn toekomst zegt hij niets. Omdat hij zelf niet weet hoe dit gaat eindigen.