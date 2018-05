Karnemelk, groene verf en pistoolschoten: gemeenteraadszitting loopt helemaal uit de hand

Een gemeenteraadszitting in een stad in Oekraïne draaide volledig in de soep nadat een activist de zaal was binnengedrongen en met groene verf en karnemelk gooide. De burgemeester van Nikipol sloeg groen uit, maar een lokale afgevaardigde kon niet er niet om lachen dat hij helemaal was besmeurd met karnemelk. De woedende man loste twee schoten in de zaal met een alarmpistool, waardoor er nog meer chaos ontstond.