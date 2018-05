Ambtenaar op staande voet ontslagen na oplichting van gemeente

Sint-Gillis-Waas - Financieel gesjoemel in de gemeente Sint-Gillis-Waas. Daar is een ambtenaar van de financiële dienst op staande voet ontslagen wegens onregelmatigheden. Hoe groot de omvang van de fraude is, dat is niet duidelijk. Waar het verdwenen geld naartoe is, dat wil het gemeentebestuur niet kwijt.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog angstvallig achtergehouden, maar alles wijst op oplichting op grote schaal. Tijdens een geheime zitting van de gemeenteraad donderdagavond is beslist om de vrouwelijke ambtenaar per direct te ontslaan. Volgens een eerste screening zijn er voldoende aanwijzingen dat de zij gesjoemeld heeft.

"Er zijn er een aantal onregelmatigheden gevonden, waardoor wij als schepencollege gisteren direct zijn overgegaan tot het ontslag van de betrokken werknemer", zegt schepen van Financiën Maaike De Rudder (CD&V). "Wij hebben ook een klacht ingediend bij de federale politie."

De Rudder kan nog niets zeggen over de grootte van de bedragen. "We weten dat er op bepaalde posten een aantal rare verrichtingen gebeurd zijn, maar over het bedrag kunnen we nog niets kwijt."

De rekeningen van de gemeente zullen minitieus onderzocht worden op nog meer onregelmatigheden. "Audit Vlaanderen start maandag met een onderzoek. Zij gaan in samenspraak met de federale politie de betrokken persoon nog verhoren", stelt de schepen verder.