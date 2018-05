Topman Air France-KLM stapt op na aanhoudend conflict met personeel

De topman van Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, kondigt zijn ontslag aan. Hij had zijn lot als topman van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie verbonden aan de goedkeuring van een voorstel tot loonsverhoging. Maar nu blijkt dat een meerderheid van het personeel het voorstel van de directie heeft verworpen.

De dagelijkse leiding van Air France-KLM komt nu in handen van Franck Terner, die aan het hoofd stond van Air France.

Concreet werd het voorstel door 55,44 procent verworpen. Tachtig procent van het personeel bracht zijn stem uit. De consultatie gebeurde elektronisch, sinds 26 april konden de mensen stemmen.

‘Ik neem de gevolgen van die stemming op en dien mijn ontslag in’, verklaarde Janaillac enkele minuten nadat de uitslag bekendraakte.

In het voorstel van de directie was voorzien dat de lonen tussen 2018 en 2022 met 7 procent zouden stijgen, bovenop de baremieke verhogingen. De bonden willen echter 5 procent in één keer. De directie trachtte hen te omzeilen door het personeel rechtstreeks te laten stemmen.

Bij Air France werd sinds februari al dertien dagen gestaakt. De kosten van dat sociaal protest zijn al opgelopen tot meer dan 300 miljoen euro.

De 65-jarige Janaillac stond sinds juli 2016 aan het hoofd van Air France-KLM.