Wetteren / Wichelen - Wie nog niets heeft vernomen over de resultaten van zijn bloedstaal na de treinramp in Wetteren hoeft zich geen zorgen te maken. Acrylnitril is niet kankerverwekkend. Voor de schadevergoedingen blijft het wachten, misschien wel tevergeefs.

Dat is gezegd in de marge van een congres over veiligheid naar aanleiding van de treinramp in Wetteren, nu precies vijf jaar geleden. Het congres handelde over de medische en psycho-sociale hulpverlening ...