Buren zijn boos: al twee keer vernietigde Raad van State vergunning, toch geeft minister weer een vergunning aan kippenkwekerij voor uitbreiding

Moorslede - In de Aardeweg in Moorslede probeert het bedrijf Sininvest nv al geruime tijd om de kippenkwekerij uit te breiden van 112.000 tot 160.000 vleeskippen. Ondanks de beslissing van de Raad van State om tot twee keer toe de milieuvergunning te vernietigen, levert Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe (CD&V) telkens opnieuw een vergunning af. Ook nu weer.

“Hoe kan je nu verklaren dat de minister tot driemaal toe een vergunning aflevert voor een dossier waar helemaal geen draagvlak voor bestaat”, vraagt schepen van Milieu Ward Gillis (Pro) zich af. “Dit is een kaakslag voor de democratie. Ze legt de meningen van het gemeentebestuur, de provincie, de buurtbewoners en de Raad van State gewoon naast zich neer. Meer kan je de mensen niet miskennen.”

Al in 2011 gaf de gemeente Moorslede op basis van de bezwaarschriften van de buurtbewoners een negatief advies. De provincie volgde die redenering en weigerde de milieuvergunning. Sininvest nv tekende daar meteen beroep tegen aan en kreeg alsnog een vergunning van de minister.

Daarop trokken de buurtbewoners en de gemeente tot twee keer toe naar de Raad van State, die de milieuvergunning vernietigde. “De geurstudie kan niet voldoende aantonen dat overlast uitgesloten is”, klonk het toen.

Nieuwe geurstudie

Op het kabinet van de minister bevestigen ze het nieuws, maar voegen ze eraan toe dat bij de behandeling van het beroep in januari en februari dit jaar unaniem gunstige adviezen werden verleend door zowel het departement Omgeving als de gewestelijke milieuvergunningscommissie. “Een nieuwe en uitgebreidere geurstudie door een onafhankelijke MER-deskundige in februari toont aan dat er geen aanzienlijke effecten worden verwacht op het gebied van geur. De minister heeft daarom op 27 april 2018 aan Sininvest nv een vergunning verleend voor het uitbreiden van een pluimveehouderij in Moorslede.”

Rik Masil, één van de buurtbewoners, reageert ontstemd. “En dat terwijl in de omgeving de laatste jaren net heel wat jonge gezinnen zijn komen wonen en de woonkern van Beitem aanzienlijk werd uitgebreid. Hoe kan de minister verzekeren dat die allemaal geen hinder zullen ondervinden van de uitbreiding van de kippenkwekerij?”

Extra maatregelen

In zes van de acht stallen bij Sininvest nv zijn inmiddels systemen voor een lagere ammoniakuitstoot geïnstalleerd en een van de twee overblijvende traditionele stallen moet altijd leegstaan. Daarnaast legt de minister ook bijkomende geurbeperkende maatregelen op.