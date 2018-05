Catalaanse separatisten dagen Madrid opnieuw uit

Het parlement van de Spaanse conflictregio Catalonië heeft een wetswijziging goedgekeurd, die de verkiezing van de regeringsleider in afwezigheid van de kandidaat moet mogelijk maken. De afgevaardigden van de drie separatistische partijen stemden vrijdag in Barcelona voor de amendering, de oppositie tegen. Sinds de nieuwe verkiezingen van december 2017 in Catalonië mislukten tot dusver vier pogingen om een regering te vormen, omdat de benoemde kandidaten in het buitenland in ballingschap vertoeven of in voorlopige hechtenis zitten.

Op grond van een nietigverklaring van de centrale regering had het grondwettelijk hof in januari bekrachtigd dat een kandidaat voor de functie van regeringsleider zich persoonlijk in het parlement moet laten verkiezen. Voor de goedkeuring van de wetswijziging had Madrid de separatisten gewaarschuwd dat ook in de toekomst elke poging voor de verkiezing van een niet aanwezige kandidaat juridisch zal aangevochten worden.

Bij de eerste poging voor een regeringsvorming was gewezen regionaal premier Carles Puigdemont in januari tot kandidaat benoemd. De 55-jarige politicus was in de herfst na het onwettige onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober en zijn daaropvolgende ambtsontheffing naar België gevlucht. Nadat hij op 25 maart op basis van een Europees arrestatiebevel in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein werd opgepakt, moet de Duitse Justitie nog beslissen of hij aan Spanje wordt uitgeleverd.

Foto: REUTERS

Analisten interpreteren de wetswijziging van de separatisten als een “laatste symbolische rugdekking” voor Puigdemont. De vroegere regionale president heeft zaterdag in Berlijn een ontmoeting met afgevaardigden van zijn partij JuntsxCat (Samen voor Catalonië) om zich te beraden over verdere actie. Media verwachten dat daarbij zal worden gesproken over een kandidaat zonder problemen met justitie. Als er tegen 22 mei geen nieuwe deelregering is gevormd, moet Catalonië terug naar de stembus.