Romelu Lukaku: “Ik ben nog kwaad op sommige mensen bij Anderlecht over hoe ze met Jordan zijn omgegaan”

Romelu Lukaku is bezig aan een uitstekend eerste seizoen bij Manchester United. 'Big Rom' deed namelijk al 27 keer de netten trillen. Broer Jordan Lukaku probeert het dan weer te maken in Italië bij Lazio. In gesprek met Geert De Vlieger blikt Lukaku terug op zijn vertrek bij Anderlecht en de relatie met zijn broer.

“Mijn moeilijkste moment was toen ik naar Chelsea vertrok” aldus Lukaku. “Mijn broer kwam net in de A-kern van Anderlecht. Tot vandaag neem ik mezelf kwalijk dat ik mijn broer in de steek liet. Ik ben nog kwaad tegenover sommige mensen over hoe ze met Jordan zijn omgegaan. Toen ik er nog was, waren ze cool tegenover hem. Als ik hem langer had begeleid bij Anderlecht, had hij hetzelfde parcours afgelegd als ik. Toen ik naar Chelsea vertrok, de dag voordien, vroeg ik mijn ma:Mijn moeder zei niks. Jordan is niet eens dag komen zeggen. Maar ik ben gegaan omdat ik aan mezelf moest denken. Mijn droom was de Premier League en dat was het.”

Volgende wens: samen in een ploeg. “Dat is de absolute droom. Ik denk dat Jordan komende zomer in dezelfde competitie als mij moet spelen. Da’s dan tegen elkaar. Dat is stap 1. Als Jordan in het noorden woont is hij ofwel mijn buurman, ofwel wonen we samen.”