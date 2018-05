Na feestje midden op E17: vijftien deelnemers van huwelijkskaravaan voor rechter

Lokeren - In de politierechtbank van Dendermonde stonden vrijdag vijftien bestuurders terecht die op 11 februari vorig jaar een ‘huwelijkskaravaan’ hielden op de E17. Ze reden spook, blokkeerden het verkeer, stapten uit en bouwden een feestje te midden van de snelweg.

De sfeer zat er vrijdagochtend goed in op de politierechtbank van Dendermonde. In totaal vijftien mannen uit het Lokerse verschenen er met merkbaar enthousiasme voor rechter Peter D'Hondt. Nadat die iedereen op een rij had gekregen, verzocht had om de kauwgum uit de mond te nemen en met twee woorden te spreken, stak één van de beklaagden al meteen uitgelaten van wal. “Jij bent een goede rechter”, complimenteerde hij D'Hondt. “Ik heb al heel veel over jou horen vertellen.”

Dat was in de omgekeerde richting jammer genoeg ook het geval. Het grootste deel van de bestuurders bleken bekende gezichten te zijn voor rechter D'Hondt. “Wij kennen elkaar, hè”, verwelkomde de politierechter op schertsende toon zijn ‘vast cliënteel’.

In blok over E17

Maar of het op 25 mei ook een walk in the park wordt voor de vijftien bestuurders, valt te betwijfelen. Dan moeten ze zich na een vraag tot uitstel van hun advocaten verantwoorden voor hun aandeel in een trouwstoet op 11 februari vorig jaar op de E17. De karavaan was die dag rond 15 uur gestart in de Voermanstraat in Lokeren. Van daaruit trokken de bestuurders van een twintigtal auto's naar de oprit van de E17. Daar ging de voet meteen van het gaspedaal en werd er in een ‘blok’ van telkens vier auto's naast elkaar luid toeterend voortgereden in de richting van Gent.

Getuigen die vast kwamen te zitten achter de stoet zagen hoe de bestuurders ‘stunts’ uithaalden met hun auto, spook begonnen te rijden en het verkeer volledig lamlegden. Op een bepaald moment stapten alle bestuurders uit en begonnen een feestje te bouwen midden op de snelweg. Uiteindelijk kon de huwelijkskaravaan op de R4 in Mendonk door de politie uit het verkeer worden gehaald.

Vrijspraak

In totaal konden er twintig deelnemers aan de trouwstoet geïdentificeerd worden. Het ging allemaal om mannen van Turkse origine uit Lokeren, Turnhout en Antwerpen. Ze staan nu terecht voor de kwaadwillige belemmering van het verkeer. Raan Colman, de advocaat van één van de beklaagden, zal alvast pleiten voor de vrijspraak. “Het kan niet de bedoeling zijn dat mijn cliënt gestraft wordt voor het gedrag van anderen”, aldus de raadsman.