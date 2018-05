Vijftig krokodillen in beslag genomen op luchthaven van Heathrow

Op de luchthaven van Heathrow, in Londen, is onlangs een illegale zending van vijftig krokodillen in beslag genomen. De dieren bevonden zich in vijf boxen die vanuit Maleisië waren verstuurd, zo meldt de Britse grenspolitie.

De één jaar oude zeekrokodillen waren bestemd voor een boerderij in het Engelse graafschap Cambridgeshire. Daar zouden de dieren voor hun vlees worden gehouden. Maar omdat het transport niet volgens de voorschriften gebeurde, werd de import als illegaal bestempeld.

Volgens de politie zaten de krokodillen per tien samengeperst in boxen die eigenlijk maar voor vier dieren bestemd waren. “De dieren waren tijdens de vlucht met elkaar beginnen vechten omdat ze te weinig plaats hadden”, zegt Grant Miller, die in de luchthaven toeziet op de naleving van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten (CITES). Een van de vijftig krokodillen kwam daarbij om het leven.

“We nemen alles in beslag dat niet in overeenstemming is met de CITES-reglementen”, klinkt het nog. “Het is gewoon niet aanvaardbaar dat de dieren op deze manier getransporteerd worden.”