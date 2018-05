Oostkamp - Ex-bondscoach Georges Leekens stapt in de politiek. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen duwt hij de CD&V-lijst in Oostkamp (West-Vlaanderen).

De CD&V in Oostkamp organiseerde vrijdag een persconferentie waarbij onder meer bekend werd gemaakt dat voormalig bondscoach van de Rode Duivels Georges Leekens de lijstduwer zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

“Na een goede babbel met burgemeester Jan de Keyser ben ik graag ingegaan om de lijst te duwen. Ik hou van winnen én duw dus graag deze kwaliteitsvolle lijst naar een sterk resultaat”, aldus de huidige coach van het Hongaarse voetbalelftal in een persbericht. “Door m’n trainersfunctie toerde ik al doorheen gans de wereld en steeds opnieuw ontdek ik bij m’n thuiskomst dat Oostkamp een leuke gemeente is om in te wonen. Oostkamp is niet zomaar verkozen tot strafste gemeente in Vlaanderen. Ik geniet alle dagen van de Oostkampse levenskwaliteit en geef daarom graag iets terug.”

Onder leiding van de Keyser en met zijn eigen ervaring hoopt Leekens dat Oostkamp de ‘strafste gemeente van Vlaanderen’ kan blijven. “Mijn ervaring zet ik alvast graag in om de lijst te duwen naar een schitterend resultaat. Deze ploeg onder aanvoering van een gedreven Burgemeester is de beste garantie dat we de strafste gemeente blijven. Ook als je goed bent, moet het altijd de betrachting zijn om beter te worden. En dat voel ik enorm in deze groep mensen.“