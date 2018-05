Internetoplichter opgepakt in tweesterrenzaak tijdens diner met slachtoffer: “Dit verhaal is te gek voor woorden”

Knokke-Heist - Een Griek stond vrijdag voor de rechtbank in Gent voor de oplichting van een goedgelovige bejaarde dame uit Knokke. Die liet zich voor 319.000 euro oplichten via internet. Ze werd een tweede keer opgelicht door de Griekse telefonist van de bank. Hij werkt opgepakt in een tweesterrenzaak in Gent tijdens een diner met zijn slachtoffer.

Het verhaal leest volgens Jan De Winter, advocaat van de dame, als een waar filmscenario. “Dit verhaal is te gek voor woorden”, begon hij vrijdag zijn pleidooi. “Een gegoede bejaarde dame trapte in de val en betaalde 319.000 euro aan een zogezegde Brit met een ziek kind. Niet veel later besefte ze opgelicht te zijn, en belde ze naar het Western Union filiaal in Brugge om raad te vragen, maar ze liep in een nieuwe val.”

De telefonist gaf zich uit voor een fraude-expert, beloofde de dame de zaak uit te spitten en haar 640.000 euro terug te bezorgen. Het dubbele dus, ter compensatie voor de fraude. Hij had wel geld nodig om zijn onderzoek te kunnen voeren en de nodige ambtenaren om te kopen, liet hij verstaan. Zo maakte hij zijn slachtoffer nog eens 19.500 euro lichter, maar hij werd gevat.

In het NH-hotel in het centrum van Gent overhandigde de bejaarde dame nog eens 14.000 euro cash aan de Griek, het laatste geld dat hij nodig had voor zijn onderzoek.

De kinderen van de dame schakelden de politie in, die de man op 22 december 2017 arresteerden tijdens een diner in een Gents tweesterrenrestaurant.

Twee jaar cel

Het parket vraagt twee jaar cel voor de Griekse oplichter, die in de rechtbank bleef volhouden dat hij het zaakje kon oplossen, mocht hij niet gearresteerd geweest zijn. Hij vroeg de vrijspraak voor zijn ‘onderzoeksdaden’. Van de 19.500 euro die hij al gekregen had van de bejaarde dame, blijft geen cent meer over. De rechter liet vrijdag al verstaan dat hij die zal moeten terugbetalen. Op 25 mei kent de man zijn vonnis.