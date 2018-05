De enige kustgemeente waar je dit weekend wél mag zwemmen. En ze zijn er klaar voor

Hoofdredder Tom Cocle is klaar voor de massa toeristen. “Zwemmen kan, maar best niet te lang.” Foto: jve

Blankenberge - De Blankenbergse reddingsdienst draait al warm sinds midden maart, maar dit weekend volgt de echte vuurdoop voor het komende seizoen. De voorspelde zomerse temperaturen en het feit dat Blankenberge de enige gemeente is waar het komende weekend mag worden gezwommen, zal een gezellige drukte op het strand veroorzaken.

“De watertemperatuur bedraagt zo’n dertien graden en is in vergelijking met de vorige weken een flink stuk gestegen”, vertelt hoofdredder Tom Cocle. “Het worden prachtige omstandigheden op het strand, want ’s middags wordt er ook nog eens hoogwater voorspeld. We zijn er klaar voor.”

Strandgangers die een duik willen wagen, letten toch best op. Het water voelt nog steeds erg fris aan. “Zwemmen kan, maar best niet te lang”, gaat Cocle verder. “Meestal beperkt het zich tot pootjebaden. We openen ook maar drie zwemzones.” In sommige kustgemeenten worden zwemmers in onbewaakte zones beboet. “Maar hier blijft het bij een verzoek om zich naar een bewaakte zone te begeven.”

Naast de eerste zwemmers heeft de reddingsdienst ook nog andere katten te geselen. Zo zijn Cocle en co extra alert voor medische noodgevallen nu de mug niet meer uitrukt in Blankenberge. “Onder de vastbenoemde redders zijn vier verpleegkundigen aanwezig. We houden ook vier AED-toestellen paraat”, zegt de hoofdredder. “Op medisch vlak zullen we dus zeker ons werk hebben, want dit weekend is er ook nog eens de Internationale Tweedaagse.”

Motard

Blankenberge is dus klaar voor de komst van duizenden strandgangers. Bij de politie gaan ze niet meteen extra agenten inzetten, maar er wordt wel ingespeeld op de drukte in en rond het stadscentrum. “Net als tijdens de zomermaanden worden een agent op de fiets en een motard ingezet. Zo kunnen de inspecteurs zich beter manoeuvreren tussen de meute”, zegt Philip Denoyette, woordvoerder van de lokale politie.