Brugge - Een klein beestje met grote gevolgen: om te vermijden dat de bruingemarmerde stinkwants meelift naar Australië, bouwt een havenbedrijf in Zeebrugge een speciale loods om insecten uit auto’s te ‘bakken’. “Ze kruipen tot in de rubberen afsluitingen.”

