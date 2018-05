Zetel voor België in VN-Veiligheidsraad? Israël trekt zich terug

Israël is geen kandidaat meer voor het niet-permanent lidmaatschap in de VN-Veiligheidraad. Dat hebben bronnen binnen de VN meegedeeld aan het Britse persbureau Reuters. Daarmee zijn de Belgische kansen op een zitje in de periode 2019-2020 erg groot worden. Ons land zat namelijk samen met Duitsland en Israël in de race voor twee van die niet-permanente zetels in de VN-instelling.