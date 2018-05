Anderlecht-flop plots kanshebber voor de… Gouden Bal?

Olympique Marseille plaatste zich donderdag voor de finale van de Europa League. De Franse traditieclub was na verlengingen beter dan RB Salzburg. Verdediger Rolando scoorde de beslissende goal en werd een dag later gebombardeerd tot kandidaat-winnaar van de Gouden Bal.

Nee, dit is geen grap. Of toch een klein beetje. Op de vrijdageditie van de Franse sportkrant L’Equipe pronkte een foto van de 32-jarige Portugees met de titel: “Rolando Ballon d’Or”. We vragen ons af wat ze daarvan denken bij Anderlecht, dat de centrale verdediger in 2015 een half seizoen huurde van FC Porto. Hij kwam in totaal tot tien wedstrijden bij paars-wit.

Gelukkig voor de voetbalwereld heeft L’Equipe niets te zeggen in de verkiezing van de Gouden Bal. Die wordt namelijk georganiseerd door France Football.