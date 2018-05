Getuigen: “Een oorverdovende knal, precies een gasontploffing”

Kortenberg -

Verschillende omstanders zagen het ongeval in Kortenberg gebeuren. Een van hen is Ster Ryckmans, die in dezelfde straat woont. “Ik hoorde een knal en zag een rookpluim. Oorverdovend. Het was net een gasontploffing. Ik ben naar beneden gegaan, maar had dat niet mogen doen. Ik zag dat kindje liggen. Dood. Dat beeld wil ik zo snel mogelijk vergeten, maar ik vrees dat het door mijn hoofd zal blijven spoken.”