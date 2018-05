Jade (3) kwam om bij ongeval met vrachtwagen, familie getuigt: “Mijn nichtje is in mijn armen gestorven”

Kortenberg -

“Toen ik haar in mijn armen nam, zuchtte ze nog één keer heel diep en daarna was het voorbij.” Salim Amin zag voor zijn ogen hoe zijn nichtje van drie en haar papa werden bedolven onder weggekatapulteerde wagens in het centrum van Kortenberg. Een vrachtwagen met oplegger was met hoge snelheid het dorp binnengereden, maar begon plots te slalommen, ramde vijftien wagens, verwondde zeven mensen en crashte vervolgens in een bankkantoor.