Kardinaal denkt na over alternatief voor homohuwelijk: “Kerk moet seksualiteit van homo’s meer respecteren”

Een uitwisseling van ringen kan niet, wel een gebedsviering. Kardinaal Jozef De Kesel wil tegemoetkomen aan de vraag van holebigelovigen voor een symbolische erkenning als koppel.

“De Katholieke Kerk moet homoseksuelen en lesbiennes meer respecteren, ook in hun seksualiteitsbeleving.” Dat liet kardinaal Jozef De Kesel optekenen in een recent gesprek met de holebigemeenschap. De uitspraak gaat veel verder dan wat Rome voorschrijft: homoseksualiteit mag, maar niet in de praktijk. Wat neerkomt op seksuele onthouding.

Nood aan respect

De Kesel kreeg een tweetal weken geleden bezoek op het aartsbisschoppelijk paleis van de Holebiwerking Mechelen (HLWM), om “ongedwongen en vlot” te praten over het welzijn van holebi’s. “Niet zo lang geleden zouden jullie hier nooit zijn binnengeraakt”, klonk het bij aanvang van het gesprek. Over het officiële standpunt van Rome, zei De Kesel: “Iedereen voelt aan dat het niet meer houdbaar is. Paus Franciscus zei een poos geleden over holebi’s: Wie ben ik om mensen die God zoeken te veroordelen? Dat is niet niks, die uitspraak. Die woorden waren tien jaar geleden ondenkbaar. Franciscus heeft zijn stempel gedrukt. Dat valt niet zomaar terug te draaien. Ook niet onder een nieuwe paus. Al geef ik toe dat zijn woorden niet overal in goede aarde vielen.”

Geert De Kerpel, woordvoerder van de kardinaal, benadrukt dat het om een persoonlijke ontmoeting ging. “De Kesel wil homoseksuelen nabij zijn en hen helpen in hun situatie. Hij heeft hen ook gesproken over hun relatie in onderscheid met een christelijk huwelijk tussen man en vrouw. Als er in het standpunt van de Kerk terughoudendheid is, dan juist om de grote waarde van huwelijk en gezin te vrijwaren.”

Geen ringen

Maar betogen voor meer respect, betekent niet automatisch een gelijkschakeling met de man-vrouwrelatie, nog steeds de norm in de Katholieke Kerk. En al zeker niet wat de symbolische praktijken betreffen. Een holebihuwelijk in de kerk lijkt ook voor De Kesel, ondanks zijn vooruitstrevendheid, een brug te ver. Een kerkelijke “zegening” ziet hij niet zitten, omdat het te veel op een “inzegening” lijkt van een huwelijk. Als homoseksuelen dan toch een kerkelijk symbool willen, dan denkt De Kesel veeleer aan een “dankviering” of een “gebedsviering”. Maar “een uitwisseling van de ringen kan niet”.

In het algemeen tonen Belgische bisschoppen grotere openheid, sinds het vertrek van De Kesels voorganger André Léonard. Zo pleitte de Antwerpse bisschop Johan Bonny ervoor dat de Kerk “de liefdesrelatie tussen homoseksuelen zou erkennen”.