Vlaamse ondernemers willen zwaar investeren in medicinale cannabis, maar moeten wachten op De Block

5.000 kilo cannabis per jaar produceren, en dat op een volledig legale manier. Het is de droom van twee Vlaamse ondernemers die in Limburg een kwekerij voor medicinale cannabis uit de grond willen stampen. Voorlopig is die kweek illegaal, en daarom werkt minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan een wet die het moet toelaten. “Maar we laten ons door niets of niemand opjagen”, klinkt het.